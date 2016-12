11 settembre 2014 A - A

Dieci anni, nel velocissimo mondo della tecnologia, non sono affatto pochi. E così Western Digital, una delle aziende leader nell'ambito delle soluzioni di storage, ha pensato bene di celebrare il compleanno del suo drive My Passport, del quale dal 2004 ad oggi sono stati venduti la bellezza di 60 milioni di esemplari, più di un milione per quanto riguarda il nostro Paese. E nell'occasione è stato presentato anche l'ultimo nato della famiglia, denominato My Passport Wireless. Si tratta di un dispositivo di storage molto interessante, dotato di funzionalità Wi-Fi e di semplice utilizzo, in modo da consentire agli utenti di salvare, accedere e condividere i propri contenuti con qualsiasi smartphone, tablet, computer o altro dispositivo, senza necessità di collegamenti via cavo. In particolare, il My Passport Wireless crea una propria rete wireless che consente di connettere fino a 8 dispositivi contemporaneamente e di accedere a qualsiasi contenuto archiviato sul disco. Disponibile in modelli con capacità da 500GB, 1TB o 2TB, il drive è dotato di una batteria ricaricabile integrata che permette un'autonomia fino a 6 ore in streaming continuo e fino a 20 ore in modalità standby. Inoltre, installando su smartphone e tablet l'App dedicata WD My Cloud, che gira su piattaforma iOS o Android, gli utenti hanno accesso ai loro contenuti digitali anche in mobilità. My Passport Wireless è indicato per l'utilizzo in connubio con una fotocamera, dotato com'è di uno slot integrato per SD card che permette il back-up immediato dei propri scatti senza dover accendere un computer. Ed ancora, la connettività "fisica" del dispositivo è assicurata dal connettore USB 3.0 ad alta velocità. Il prezzo di vendita raccomandato è di 149,90 euro la versione da 500GB, 199,90 per la versione da 1 TB e 299,90 per la versione da 2 TB.