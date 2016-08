9 settembre 2014 A - A

Se vogliamo, tutto è andato secondo le previsioni. Si scommetteva che l'appuntamento dato da Apple ai media, in un luogo altamente simbolico come il Flint Center for Performing Arts di Cupertino dove il compianto Steve Jobs presentò il computer Macintosh, avrebbe rappresentato l'occasione per togliere il velo all'attesissima versione 6 dell'iPhone, e così è stato. Inoltre le anticipazioni volevano nella stessa occasione l'altrettanto atteso debutto dell'Apple Watch, ed anche in questo caso la realtà ha confermato le indiscrezioni della vigilia. E così, l'univa vera sorpresa della presentazione è stato un fatto che con la tecnologia ha poco a che fare, ma che conferma in modo formidabile la potenza della "Mela morsicata". Infatti, quali altre aziende possono permettersi di avere gli U2 sul palco a chiusura di un loro evento? La principale novità dell'iPhone, in vendita il 19 settembre in nove nazioni, in Italia qualche settimana più tardi, sta nelle sue dimensioni maggiorate e nel fatto che venga presentato in due versioni, 6 e 6 Plus, che appunto differiscono principalmente per la grandezza dello schermo, il primo con una diagonale di 4,7 pollici che diventano ben 5,5 nel caso del fratello maggiore. Tanto larghi i dispaly, quanto ridotti gli spessori, che nel caso del modello 6 diventa di appena 6,9 millimetri mentre il 6 Plus aggiunge solo qualcosina con i suoi 7,1 millimetri. Ed ancora, il "motore" dei due dispositivi è il nuovo processore A8, al tempo stesso più potente e risparmioso in termini di consumi energetici. C'è poi una fotocamera da 8 megapixel, come il precedente iPhone 5, ma completamente ripensata in termini di costruzione e funzionalità. Cambia il sistema operativo, che sarà iOS nella versione numero 8. Altra novità significativa, la compatibilità con la tecnologia di trasmissione NFC e la contestuale introduzione del nuovo sistema di pagamento in mobilità, chiamato "Apple Pay", che consentirà agli utenti di acquistare prodotti tramite i loro iPhone nonché utilizzando il nuovo orologio del colosso di Cupertino. Quest'ultimo, come detto, si chiama Apple Watch e sarà disponibile all'inizio del prossimo anno. Due le versioni previste, per quanto riguarda la grandezza dello schermo, che diventano tre facendo riferimento allo stile del quadrante: Standard, Sport e 18K Gold. Sul nuovo orologio verranno usate tutte le funzioni dell'applicazione "HealthKit" di iOS 8. Inoltre lo schermo riconoscerà la differenza tra diverse pressioni sulla sua superficie touch. toccando lo schermo. Oltre a questo potrà registrare il battito del cuore. Novità anche sul caricatore che sarà magnetico e si appoggerà nella parte posteriore dello smartwatch.