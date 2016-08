Per renderci conto di quanto è stata impetuosa l'evoluzione dei monitor negli ultimi anni basta pensare... ad un film. Proprio così, perché poche altre cose rendono datata una pellicola ai nostri occhi, come vedere in una scena un pc collegato ad un schermo cubico, di quelli a tubo catodico per intenderci. Eppure questa era la situazione comune fino a quindici anni fa. Da allora sono cambiate moltissime cose per i display, nella tecnologia, nelle prestazioni e pure nelle forme. Infatti, non solo il profilo si è fatto sempre più sottile, prima con i pannelli LCD e poi con l'affermarsi del sistema di retroilluminazione a LED, ma lo stessa superficie dello schermo è stato oggetto di mutazioni continue: se le dimensioni si sono via via ingrandite, tanto che è sempre più comune vedere display da 22 e 24 pollici di diagonale, a cambiare è stato anche l'aspect ratio. Si è infatti passati dal formato 4:3 al 16:9, quest'ultimo ormai universalmente diffuso e spesso abbinato alla risoluzione Full HD, ovvero 1920x1080 pixels. Tutto questo insegna che se c'è un errore da non fare, è quello di pensare che i modelli odierni saranno quelli di domani. L'evoluzione degli schermi continua, e per capirlo basta dare uno sguardo, un semplice sguardo, al display di AOC che abbiamo testato, denominato Q2963PM.Il perché basti guardare questo monitor di AOC per rendersi conto della sua diversità, è presto detto: il Q2963PM cattura subito l'attenzione per la sua forma molto più rettangolare rispetto ai comuni display in 16:9. Naturalmente non si tratta di un abbaglio, ma del fatto che in questo caso il formato è 21:9, definito come Ultra-Wide. Per capire meglio che cosa significa all'atto pratico, facciamo un esempio concreto. Il device di AOC "dichiara" una diagonale di 29 pollici: ebbene, di fatto siamo di fronte ad uno schermo con un'altezza simile a quella di un modello 24 pollici in 16:9 (intorno ai 29 centimetri), ma con quasi il 50% di superficie in più disponibile ai lati. A cambiare è anche la risoluzione del pannello, che passa dai citati 1920x1080 pixels dei tradizionali modelli Full HD fino ad arrivare a 2560x1080 pixels. Dove, con riferimento a quanto appena scritto, non a caso la risoluzione "verticale" rimane la stessa, mentre cambia quella orizzontale (da 1920 a 2560). E quanto ciò sia di beneficio, o meno, nell'utilizzo del display, lo vedremo al termine dell'articolo.Oltre che per il rapporto di forma, l'estetica del device AOC è abbastanza peciliare per il design nel suo complesso, con un aspetto compatto e minimalista. Il bordo intorno al pannello è ridotto ai minimi termini, mentre sul sottile profilo laterale di destra sono presenti pochi e piccoli tasti di controllo per le regolazioni di rito. In materia, va detto che le possibilità d'intervento attraverso il menu OSD del monitor sono abbastanza estese con buona efficacia di risultati. Infatti si va ben oltre le tradizionali regolazioni base (luminosità, contrasto, saturazione, ecc...) essendo possibile intervenire in vario modo sul gamma, sulla temperatura colore e su altri parametri. Durante il test abbiamo comunque constatato come l'AOC Q2963PM esca già ben impostato dalla fabbrica, con i successivi interventi dell'utente legati soprattutto a preferenze soggettive e non a necessità correttive. Inoltre, il display viene venuto con del software a corredo, compreso l'utile programma i-Menu che permette la regolazione di ciascun parametro da computer senza dover utilizzare i pulsanti fisici per la navigazione nel menu.Oltre che il supporto ottico con il software e il manuale d'uso, dentro l'imballo si trovano i cavi HDMI, VGA e d'alimentazione. Ma il pezzo forte è la robusta base di sostegno a L che permette al monitor di dotarsi di tutta la connettività necessaria oltre che di "parlare". Infatti, al suo interno sono stati integrati due altoparlanti da 3 Watt ciascuno di potenza, bastevoli per la normale riproduzione audio nell'utilizzo di un pc. In particolare, il parco dei connettori è suddiviso in due. Su uno dei profili laterali del sostegno si trovano le porte d'ingresso VGA, DisplayPort e DVI. Più in basso sono invece disposti l'ingresso d'alimentazione, l'in/out audio, l'uscita DisplayPort utile per il passaggio del segnale anche ad un altro display, nonché la presa HDMI. Quest'ultima è anche MHL, e questo significa che permette il collegamento di device mobile quali smartphone e tablet per la riproduzione audio-video dei contenuti archiviati al loro interno.Resta da dire delle prestazioni offerte dal monitor AOC una volta acceso. Il rapporto di contrasto dinamico dichiarato è uno stratosferico 50 milioni:1, da prendere con il beneficio d'inventario, ma se anche si trattasse della metà sarebbe più che bastevole alle esigenze dei comuni mortali. Ed essendo questo un dato che si traduce nella più o meno impeccabile visibilità di tutti gli elementi sullo schermo in ogni condizione d'illuminazione, la nostra esperienza è stata senz'altro positiva, con neri profondi e buona differenziazione cromatica. Altro parametro importante, specie per gli adepti dei videogiochi, è il tempo di risposta. Ebbene, il valore di 5 millisecondi non è eccezionale ma nella norma, comunque accettabile pure nella pratica ludica. Per quanto riguarda l'angolo di visione, risulta invece superiore alla media: 178 gradi tanto in orizzontale quanto in verticale. Un altro dato interessante è quello relativo ai consumi. Va detto che non abbiamo a che fare con un display "risparmioso", poiché 65 Watt massimi (0,5 Watt in stand-by) rappresentano un valore rilevante ed evidentemente le dimensioni del pannello si pagano.Concludiamo con il ragionamento che poi sta alla base del possibile acquisto di un oggetto del genere (il cui costo oscilla intorno ai 400 euro), vale a dire l'opportunità di utilizzare un display con aspect ratio 21:9. Per chi usa il computer saltuariamente, senza svolgere attività specifiche, impiegare un monitor siffatto trova una giustificazione essenzialmente di natura estetica, che ha comunque la sua dignità. Diverso il discorso per coloro che lavorano davanti allo schermo ed hanno necessità di tenere aperte più finestre contemporaneamente. In questo caso l'AOC Q2963PM incrementa di quasi il 50% lo spazio disponibile con innegabile beneficio. Lo stesso che possono trarre i videogiocatori, che si troveranno a disposizione un ambiente Ultra-Wide ancor più stimolante nella riproduzione delle avventure ludiche. Infine, segnaliamo anche che il display rende possibile, attraverso la funzionalità Picture in Picture, la visualizzazione contemporanea dei segnali video provenienti da diverse sorgenti ad esso collegate.