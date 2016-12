Chi si ferma è perduto: una massima che nella vita, quella degli individui ma anche delle aziende, vale negli ambiti più disparati. E dove il valore della frase radoppia è nel mercato tecnologico, di cui l'incessante innovazione rappresenta l'essenza. Ed all'insegna del cambiamento continuo ci ritroviamo a recensire uno smartphone, e che smartphone, per la prima volta insieme a quello che sarebbe assai riduttivo definire come un accessorio. Infatti, lo "smartwatch" promette di divenire in poco tempo un fenomeno di costume, proprio come avvenuto per i cosiddetti telefoni intelligenti. Si tratta di un oggetto che ha le fattezze di un orologio, ma le cui capacità in realtà vanno ben oltre quelle del tradizionale apparecchio da polso. Piuttosto lo smartwatch si inserisce nel mercato emergente del "wereable", dove la parola sta ad indicare i device indossabili che forniscono servizi digitali in tempo reale per semplificare la vita quotidiana. Particolarità dello smartwatch, poi, è il suo continuo dialogo con lo smartphone che spesso rende superflua la consultazione diretta di quest'ultimo, un beneficio che si apprezza soprattutto quando si è in movimento. Dunque, la facile previsione è che sempre più persone si doteranno di uno smartwatch da abbinare al proprio telefono. Ironia della sorte, si può ben dire, perché se fin qui proprio lo smartphone è stato responsabile del pensionamento di tanti orologi - "Tanto l'ora la guardo sul display del telefono" -, adesso ci costringe all'operazione opposta facendoci "vestire" nuovamente il polso.LG ci ha recentemente dato modo di provare quella che è probabilmente l'abbinata più performante in tema di smartphone più smartwatch. Il tutto rientra nell'ormai celebre brand "G" del colosso coreano, dove il G3 rappresenta il nuovo riferimento nel catalogo della telefonia mobile, mentre il G Watch è appunto il relativo wereable. Per utilizzare il secondo, però, non è obbligatorio spendere 599 euro (di listino) per il G3, poiché lo smartwatch di LG lavora in connubio anche con altri telefoni Android, a condizione che quest'ultimi abbiano installata una versione recente del sistema operativo, dalla 4.3 in poi, nonché il programma specifico "Android" Wear, scaricabile dello store Google Play ed indispensabile per dialogare con il G Watch. Più difficile a dirlo che a farlo, perché durante la nostra prova d'utilizzo queste operazioni preliminari si sono svolte in modo assolutamente intuitivo poiché suggerite passo passo sullo schermo dagli stessi dispositivi interessati. Però, prima di entrare più nel merito dell'esperienza d'uso combinata, è bene soffermarci sulle caratteristiche dei due device, cominciando da quel G3 che abbiamo visto presentare in anteprima europea a Londra e che a nostro avviso rappresenta l'attuale vertice qualitativo nell'affolatissimo mercato degli smartphone Android. In occasione dell'evento londinese scrivevamo della componentistica e delle funzionalità d'avanguardia di LG G3. Adesso, dopo aver tenuto il telefono in tasca, possiamo dire che alla teoria corrisponde la pratica, nel senso che la potenza e la versatilità di questo smartphone ne fanno un autentico punto di riferimento.L'estetica del nuovo top di gamma riprende quella del G2, con il caratteristico design ad arco, questa volta arricchito da una finitura particolare sul retro del dispositivo, frutto di una combinazione inedita fra plastica e metallo. A differenza del predecessore, il G3 ha la cover posteriore removibile con la possibilità di incrementare la memoria interna (altra novità) con schede microSD fino a 2 tera di capienza (!), grazie alla compatibilità con il nuovo standard SDXC. Del tutto privo di tasti sui profili laterali, lo smartphone si governa attraverso i pulsanti sul dorso oltre che, naturalmente, con l'utilizzo dello schermo touch. Quest'ultimo è una sorta di portabandiera del dispositivo, un display con una diagonale di ben 5,5 pollici e, soprattutto, una risoluzione che va ben al di là del Full HD, definita Quad HD e pari a ben 2560x1440 pixels. Fra l'altro, quando si riprendono filmati si può andare ancora oltre, fino ai 3840x2160 pixels del'Ultra HD, di cui si può beneficiare collegando lo smartphone appunto ad un televisore 4K. Ebbene, numeri a parte, c'è da dire che la resa dello schermo è davvero notevole, con scala cromatica accesa ma non invadente, nonché una risposta al tocco immediata e precisa. Nessuna esitazione nemmeno nella riproduzione dei videogiochi, che anzi assumono tutt'altro fascino avendo a disposizione un display dalle dimensioni così generose. Altro fiore all'occhiello del telefono è il reparto fotografico. A livello hardware non manca nulla: obiettivo da 13 Megapixel, stabilizzatore ottico, doppio flash, con la chicca di un inedito sensore di messa a fuoco laser, inserito per velocizzare la corretta inquadratura del soggetto, oltre che per migliorare la resa fotografica, soprattutto in condizioni di scarsa luce ambientale. I risultati sono apprezzabili, con scatti che in luce diurna ottimale possono tranquillamente paragonarsi a quelli ottenuti con una fotocamera entry-level. Diverso il discorso in condizioni di illuminazione meno favorevoli, dove lo smartphone paga ancora pegno anche se il miglioramento introdotto dal sensore laser non è trascurabile.Il G3 regala soddisfazioni pure nell'ambito video. Molto buona la resa dei filmati, sia in termini di fluidità che di dettaglio, sebbene non abbiamo potuto verificare la presumibile eccellenza delle riprese in 4K per l'assenza di un monitor Ultra HD a cui collegare lo smartphone. Ovviamente a garantire le performance nell'impiego multimediale del device c'è un "motore" potente. Nel dettaglio, LG ha optato per un processore Snapdragon 801 che gira con una frequenza di 2,5 GHz ed è assistito da una RAM di 2 o 3 GB a seconda del modello (con memoria interna di 16 o 32 GB). Per quanto riguarda la connettività, è esaustiva così come ci si aspetta da un top di gamma. Accanto a GPS, Wi-Fi e Bluetooth di ultima generazione non manca la connettività LTE-4G e l'NFC, quest'ultimo destinato ad assumere importanza crescente per via del lancio dei servizi di pagamento tramite smartphone. A livello software e di interfaccia ci sono da registrare ulteriori evoluzioni rispetto alla personalizzazione di Android (nella versione 4.4 "KitKat") già attuata con efficacia sul G2. Fra le altre, segnaliamo il nuovo modulo Smart Notice sull’interfaccia principale. Grazie ad esso l’utente riceve una serie di notifiche assortite, su meteo, calendario, livello della batteria, ecc... Comunicazioni a volte anche colorite, del tipo: “Piove, prendi l’ombrello”. Infine, ricordiamo l'importante sezione Smart Security di LG G3. In particolare, la funzionalità Knock Code è stata potenziata e permette ora di sbloccare il proprio dispositivo eseguendo una sequenza di tocchi sullo schermo. Grazie a Content Lock quando lo smartphone viene condiviso con gli amici o collegato al pc i file personali restano “invisibili” agli estranei, siano essi sulla memoria interna o sulla scheda microSD. Inoltre, Kill Switch permette ai proprietari del G3 di disattivare i loro telefoni da remoto in caso di furto, cancellando i contenuti salvati sul device in modo da non compromettere i dati personali.Se la descrizione del G3 rientra in canoni tecnici, quelli relativi agli smartphone, ormai noti, un'autentica primizia è rappresentata dal racconto del G Watch. Diciamo subito che non a caso si inizia soltanto ora a parlare di smartwatch, perché si è dovuto attendere che la produzione dei relativi componenti raggiungesse i necessari livelli di miniaturizzazione, affidabilità e autonomia energetica. Un risultato adesso ottenuto, se è vero che il device da polso di LG ha un quadrante LCD (1,65 pollici e 280x280 pixels di risoluzione) poco più ampio rispetto a quello di un orologio, dimensioni peraltro necessarie per avere una buona leggibilità delle notifiche che compaiono sul bel display a colori. L'unico aspetto su cui lavorare, a nostro avviso, è quello dello spessore, perché il centimetro scarso del G Watch ne appesantisce un po' l'estetica mentre il peso rimane tutto sommato contenuto, 63 grammi. Quanto al cinturino, viene fornito un modello standard di silicone, ma LG ha avuto l'accortezza di dotare lo smartwatch di un aggancio compatibile con buona parte dei comuni modelli in commercio permettendo così all'utilizzatore di personalizzare il device. Il cuore del G Watch è un processore Snapdragon 400 da 1.2 GHz, che in tempi non lontani non avrebbe sfigurato nel governare uno smartphone ed il cui punto di forza sta nell'alta efficienza energetica. Quest'ultimo è un elemento indispensabile per non intaccare la filosofia di utilizzo di uno smartwatch, che prevede un'autonomia estesa, comunque necessaria a garantire un giorno pieno di impiego al polso. Risultato che peraltro abbiamo raggiunto senza problemi, riponendo a sera il G Watch sopra la sua base/ricarica sempre con una dose residua di energia ancora da spendere. Particolare importante, il dispositivo è isolato dalla polvere e resistente all’acqua, fino a 30 minuti ad una profondità di un metro.La prima esperienza con G Watch può essere spiazzante, se non altro perché il dispositivo è del tutto privo di pulsanti e prese di qualsiasi tipo, compresa la microUSB che ci aspettavamo di trovare almeno per la ricarica, che invece avviene, come detto, usando la base fornita nella confezione. Ma lo smarrimento dura molto poco, il tempo di rendersi conto che il dispositivo vive in simbiosi con uno smartphone, a cui è connesso in Bluetooth, grazie al funzionamento di Android Wear. Quest'ultimo rende possibile, in virtù della costante sincronizzazione fra i due device, il "prelievo" dal telefono di un'assortita serie di informazioni, visualizzate in riquadri di notifica sul quadrante dello smartwatch. Si va dalla segnalazione di messaggi a quella di chiamate in entrata, dalla notifica di e-mail ad informazioni sul meteo e sul traffico, quest'ultime grazie all'integrazione del database di Google Now. Ed ancora, c'è la possibilità di controllare la riproduzione di brani musicali presenti sullo smartphone, il tutto senza doverlo estrarre dalla tasca o dalla borsa. Ma G Watch offre pure dei comportamenti attivi, e qui ancor più del display touch attraverso cui effettuare la navigazione fra i riquadri di notifica (in senso verticale ed orizzontale) entra in gioco il sensibile microfono del dispositivo. Basta pronunciare la frase "Ok Google" e il device si predispone per ricevere ulteriori ordini vocali, come "Scrivi una nota", "Invia SMS", "Invia email". A rendere possibile la cosa è l'integrazione di Google Voice Search, che alla prova "su strada" si è rivelato molto efficace nel riconoscimento vocale. Lo smartwatch conserva poi delle funzionalità base anche disconnesso dallo smartphone: oltre che fungere da orologio è fra l'altro dotato di un contapassi che permette di darsi degli obiettivi di movimento quotidiani. Acquisita la necessaria confidenza, la nostra esperienza con LG G Watch (il cui costo è di 199 euro) è stata positiva, a tratti sorprendente. Lo smartwatch limita in modo apprezzabile il ricorso manuale allo smartphone, ed a volte fornisce in automatico informazioni preziose che probabilmente non si sarebbe andati a cercare sul telefono, ad esempio lo stato del traffico automobilistico sulla via che conduce all'ufficio. C'è poi un elemento ancor più importante, specie nell'ottica commerciale: ci è sembrato che G Watch ed i suoi simili siano in grado di indurre nell'utilizzatore una certa "dipendenza" tecnologica. Se così sarà, prepariamoci a contarne tanti pure sul polso degli italiani.