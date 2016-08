Di M.V. 29 luglio 2014 A - A

Quello dell'amicizia fra uomo e donna è con tutta probabilità uno dei temi destinati a rimanere irrisolti da qui fino alla scomparsa del genere umano... Ciò non toglie che la questione appassiona, e non di rado è stata oggetto di sceneggiature con conseguente traduzione su grande schermo. Esattamente quel che accade con questo film di Giovanni Veronesi, che fra l'altro punta su un cast di volti noti, dai protagonisti Fabio De Luigi e Laetitia Casta, ai comprimari Adriano Giannini, Valeria Solarino, Valentina Lodovini e la spassosa Virginia Raffaele. Lui è un simpatico avvocato, Francesco, che vive a Lecce, dove ha un rapporto di profonda amicizia con la veterinaria Claudia. Quest'ultima s'innamora improvvisamente di Giovanni (Giannini) e lo sposa senza pensarci due volte, mettendo a dura prova la stabilità esistenziale di Francesco. Che dire? Il film funziona discretamente come commedia, ma manca della profondità necessaria a coinvolgere sul tema portante, l'immisurabile distanza fra amicizia ed amore.Warner ci propone un'edizione con Blu-ray a doppio strato ma occupato soltanto per 27,5 GB. La durata contenuta del film ha però consentito di allestire una sezione degli extra comunque apprezzabile, tutta presentata in Alta Definizione. Il contributo portante è un Backstage di venti minuti ben fatto, dove le voci degli attori si alternano con quella del regista Giovanni Veronesi. Simile è la durata complessiva delle scene tagliate e delle papere sul set, mentre a completare il quadro c'è il trailer di rito.La fascetta ha una grafica piacevole, con i due protagonisti sulla parte frontale. Sul retro è invece disponibile un'estesa sintesi della trama. Gli extra sono elencati in modo corretto mentre le specifiche tecniche sono sommarie ma non manca l'indicazione dell'aspect ratio di 2.35:1. Il film è abbastanza breve, circa 88 minuti suddivisi da menu in 10 capitoli. La qualità video è notevole e riflette l'originale girato in digitale. Dettaglio e rapporto di contrasto sono pronunciati, ma a colpire è soprattutto la bella e calda resa cromatica. Per quanto riguarda l'audio, l'unico limite della traccia "lossless", DTS-HD Master Audio 5.1, sta nella natura stessa del film, incentrato tutto sui dialoghi. Ciò non toglie che musica ed effetti ambientali siano riprodotti con ottima dinamica e buona spazialità.