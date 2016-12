Di solito il cinquantesimo anniversario è un'ottima occasione per tornare a parlare di qualsiasi cosa, più che mai di un film di grande successo. Ma nel caso di Mary Poppins non è proprio così, nel senso che il capolavoro della Disney è talmente incastonato nella memoria collettiva da venire richiamato in continuazione anche in avvenimenti di prima grandezza, ad esempio pensiamo alla spettacolare cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici di Londra del 2012. Ciò non toglie che la più famosa delle Major ha pensato bene di riproporci le avventure della "supertata" e degli altri celebri personaggi in un'edizione speciale in Alta Definizione. Un'occasione imperdibile per rivedere all'opera Julie Andrews, che per la sua interpretazione nel 1964 ricevette il premio Oscar, una delle cinque Statuette ottenute dal film. Della trama non diciamo nulla, dandola per scontata, se non per sottolineare che fra spazzacamini, voli sul cielo di Londra, canzoni indimenticabili e personaggi animati, non mancano spunti tuttora di attualità, come i comportamenti del padre/banchiere Mr. Banks.Disney ci propone un Blu-ray che sottolinea la ricorrenza, con il titolo dell'opera seguito dalla specifica "Edizione 50° Anniversario". Il supporto utilizzato è a doppio srato ed occupato in buona parte (42,4 GB). Ne consegue un comparto degli extra di notevole durata, sebbene non ci sia molto di nuovo oltre all'estesa sezione di contenuti speciali in Standard Definition a suo tempo pubblicata nel DVD. In particolare i contributi inediti sono due, presentati in Full HD e sottotitolati in italiano. "Diventare il Sig. Sherman" è un breve making of che si sofferma soprattutto sul compositore della splendida colonna sonora Richard Sherman e sul suo incontro con l'attore Jason Schwartzman che lo ha impersonato nel recente “Saving Mr. Banks”, appunto dedicato alla sofferta genesi di Mary Poppins. C'è poi un karaoke, quanto mai suggestivo vista la bellezza e notorietà delle canzoni.La fascetta è abbastanza "ermetica", nel senso che riporta una piccola immagine della protagonista su sfondo grigio nella parte frontale, nonché delle stringate sintesi della trama e dei contenuti extra sul retro. Quanto alle specifiche tecniche, sono indicate in modo abbastanza completo (l'aspect ratio è 1.66:1) ma con il consueto difetto dei caratteri di testo troppo piccoli. Il film dura circa 139 minuti, suddivisi da menu in 24 capitoli. Come spesso capita per lungometraggi d'annata, la valutazione qualitativa varia sensibilmente a seconda che si analizzi il video o l'audio. Sotto il primo aspetto abbiamo a che fare con immagini notevoli, dal dettaglio pronunciato ed adeguato rapporto di contrasto. Un contesto pienamente nel dominio dell'Alta Definizione dove spicca la bella resa cromatica mentre la grana di fondo risulta naturale e mai invadente. La colonna sonora italiana, in un normale Dolby Digital 5.1, ha invece una dinamica limitata e ridotta spazialità, sebbene i dialoghi siano ben riprodotti e la resa musicale conservi una discreta efficacia.