Fra i vari Uomo Ragno, Hulk, Thor, The Avengers, X-Men..., per tenere il conto dei film tratti dai celebri fumetti della Marvel serve ormai la calcolatrice. Prodotti di grande intrattenimento, con qualche scivolone artistico ma, di contro, talvolta caratterizzati da una sceneggiatura più solida con maggiore spessore della storia ed approfondimento dei personaggi. E' il caso di questa seconda avventura di Captain America, The Winter Soldier, che ci proietta all'interno dei complessi meccanismi di una struttura, lo Shield, già nota agli appassionati che hanno seguito i film di Iron Man e degli Avengers. L'eroe a stelle e strisce dovrà interrogarsi sul ruolo del capo operativo dello Shield, Nick Fury, e sulle zone d'ombra all'interno dell'organizzazione che minacciano di trasformarsi in un gigantesco pericolo per l'intera umanità. Insieme con lui agirà la Vedova Nera ed una new entry nel campo dei supereroi, l'alato Falcon. Il film dura ben oltre le due ore, ma si tratta del tempo necessario al dipanarsi di una storia articolata, dove naturalmente non mancano le spettacolari sequenze d'azione con mirabolanti effetti speciali. Notevole il cast, dove gli habitué Chris Evans, Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson recitano insieme ad un mostro sacro quale Robert Redford.L'edizione da noi recensita è quella più prestigiosa offerta da Disney, comprendente sia il disco con la versione 3D che quello bidimensionale. In entrambi i casi si sono utilizzati supporti a doppio strato, occupati rispettivamente per 43,4 e 44,1 GB. Gli extra sono presenti soltanto sul disco 2D, ed a dire il vero si tratta di una sezione abbastanza scarna. Il contributo più esteso dura solo 10 minuti ed è un dietro le quinte che parla della realizzazione delle sequenze più impegnative del film. "Sul set con Anthony Mackie" è uno stringato focus sulle riprese con protagonista Falcon, mentre "L'Agenda di Steve Rogers" si sofferma sul taccuino dove il protagonista annota tutte le cose che si è perso nel lungo periodo durante il quale era ibernato. A chiudere il quadro, quattro brevi scene eliminate o estese, ed un'ancor più breve sequenza di errori sul set. In tutto una ventina di minuti di inserti, tutti sottotitolati in italiano e presentati in Alta Definizione.La confezione è quella tipica di Disney per i prodotti 3D a doppio disco, con un cartonato che avvolge la tradizionale custodia Blu-ray, riprendendo in tutto e per tutto l'impostazione grafica della fascetta. Quest'ultima è ben realizzata con un'immagine evocativa del protagonista mentre sul retro è presente un'efficace sintesi della trama. Gli extra sono indicati in modo sommario, mentre le specifiche tecniche vengono elencate in modo completo (l'aspect ratio è 2.40:1). Il film dura circa 136 minuti, suddivisi da menu in 18 capitoli. Il video è un autentico spettacolo per gli occchi, con tutti i parametri base dell'immagine, dettaglio, scala cromatica e rapporto di contrasto, ai massimi livelli. Il 3D non regala particolari effetti pop-out (elementi che fuoriescono dallo schermo), ma in compenso la sensazione di profondità del quadro è costante e pronunciata. Di grande livello pure il comparto audio dove alla mostruosa traccia inglese originale, per dinamica e precisione, fa da contraltare una colonna sonora italiana comunque di notevole impatto. Infatti, il Dts nostrano assicura dialoghi perfetti ed uno spiccato coinvolgimento multicanale, con frequenti "ingaggi" del subwoofer nelle scene di battaglia.