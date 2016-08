4 settembre 2014 A - A

Puntuale all'appuntamento dei primi di settembre, anche quest'anno Kaspersky ha illustrato ai media le sue nuove soluzioni di sicurezza, peraltro già disponibili da qualche giorno nei negozi. In particolare, Kaspersky Lab ha appena lanciato la nuova linea prodotti per utenti privati: Kaspersky Anti-Virus 2015, Kaspersky Internet Security 2015 e Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2015. "Soluzioni - spiega l'azienda con base a Mosca che opera in ben 200 Paesi - che sono state sviluppate per proteggere gli utenti Windows e i dispositivi OS X e Android da minacce nuove ed esistenti, rendendo la vita digitale più semplice e sicura". Tutto questo mentre il mondo delle minacce digitale si fa sempre più articolato, parallelamente al diffondersi dei device touch di ultima generazione. Al riguardo una ricerca condotta da Kaspersky Lab e B2B International indica che ben il 77% delle persone che utilizzano dispositivi basati su diverse piattaforme richiede soluzioni di sicurezza multipiattaforma, soprattutto considerando la crescita costante delle minacce online. "Oggi si accede a Internet raramente da un unico dispositivo - ha spiegato Morten Lehn, Managing Director Kaspersky Lab Italia -, quindi, è necessario essere consapevoli della varietà delle minacce online e sapere come fronteggiarle. Kaspersky Lab ha sviluppato una soluzione multi-piattaforma che permette all’utente di gestire facilmente la protezione dei prodotti basati su Windows, OS X e Android attraverso un’unica licenza. Le tecnologie integrate all’interno di Kaspersky Internet Security – Multi-Device hanno dimostrato la loro efficacia non solo nei test indipendenti, ma anche sul campo, proteggendo 300 milioni di persone in tutto il mondo ogni giorno". Del resto, secondo Kaspersky Lab, ogni giorno compaiono circa 315.000 nuovi esempi di software dannosi. Ormai nessun sistema operativo può essere considerato sicuro, i giorni in cui gli hacker si concentravano unicamente su disposivi Windows sono lontani, e gli attacchi nei confronti di Mac e sistemi operativi "mobile" sono in costante aumento. E così gli le ultime release del software consumer di Kaspersky comprendono diverse tecnologie interamente nuove che migliorano il livello di protezione contro i malware crittografici, prevengono la sorveglianza delle webcam e fanno da scudo contro i rischi provenienti dalle reti Wi-Fi vulnerabili. In quest'ambito Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2015 rappresenta la sintesi più completa, ovvero una soluzione di sicurezza integrata multi-piattaforma. Con una sola licenza è possibile attivare i prodotti Kaspersky Lab su computer, tablet o smartphone (la combinazione può variare in base alle esigenze dell’utente, mentre il numero di dispositivi dipende dal tipo di licenza acquistata). Il prodotto protegge i dispositivi operanti su Microsoft Windows con Kaspersky Internet Security 2015, su Apple OS X con Kaspersky Internet Security per Mac, su Google Android con Kaspersky Internet Security per Android. Inoltre è assicurata la protezione per dispositivi con Windows Phone e iOS grazie a Safe Browser per Windows Phone e Safe Browser per iOS.