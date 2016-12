Di M.V. 25 luglio 2014 A - A

E’ partita ieri a Torino sulla rete 4G di Tim la prima sperimentazione “live” in Italia, aperta al pubblico, della tecnologia LTE Advanced, che permette una velocità reale di trasmissione dati fino a 180 Mbit al secondo in download, un valore all'incirca doppio rispetto a quello massimo attualmente disponibile sulle reti mobili italiane. Un risultato ottenuto grazie alla cosiddetta “carrier aggregation”, la soluzione tecnologica in grado di combinare due bande di frequenza diverse - in questo caso 1800 MHz e 2600 MHz - e di ottimizzarle, al fine di offrire una navigazione in Internet particolarmente fluida e stabile. Fra l'altro, in futuro sarà possibile implementare ulteriori aggregazioni di banda per raggiungere connessioni ancora più veloci, al momento non consentite dagli attuali standard LTE e dalle frequenze disponibili sulla base delle licenze acquisite. Il raggiungimento di una tale velocità in download, sottolinea Tim, "rende fruibili servizi e contenuti multimediali ad Alta definizione con una qualità di immagini fino a 4K".Come detto, sarà possibile provare le potenzialità offerte dall’evoluzione della rete 4G grazie ad apposite postazioni allestite presso il punto vendita Tim di Via Roma 18 a Torino. L’azienda sottolinea poi come "l'avvio dei servizi basati sulla tecnologia LTE Advanced, che anticipa il lancio commerciale previsto nei prossimi mesi, si inserisce nel percorso che vede Telecom Italia impegnata nello sviluppo della nuova rete 4G dove Tim è leader, grazie ad una copertura che ad oggi raggiunge 812 comuni pari a circa il 56% della popolazione. I piani di sviluppo prevedono di raggiungere l’80% della popolazione entro il 2016, dando così un notevole contributo al conseguimento degli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale Europea".