Ormai mancano pochi giorni alla diffusione dei numeri relativi all’anno fiscale 2014, che per Microsoft si è concluso lo scorso 30 giugno. Ed allora, di fronte agli oltre 20 miliardi di dollari di utile generati nell’ultimo esercizio dall’azienda fondata da Bill Gates, in Italia con tutta probabilità sembrerà ancor più inspiegabile quanto annunciato ieri dal gigante dell’informatica, che entro la metà del prossimo anno procederà al taglio di ben 18mila posti di lavoro. Del resto, fra gli eventi che misurano la distanza fra gli Stati Uniti e l’Europa, questo appare davvero di rara efficacia. Se nel Vecchio continente sarebbe inconcepibile licenziare di fronte a risultati di gestione così eccezionali, al di là dell’Oceano Atlantico la realtà è completamente diversa. Anzi, la decisione di Microsoft di attuare una riduzione equivalente al 14% del proprio personale, la più grande della sua storia, rientra nella discutibile categoria della “distruzione creativa del capitalismo”. E non a caso ieri Wall Street ha subito “premiato” la società con sede a Redmond, con un immediato rialzo azionario del 3,5% all’apertura delle contrattazioni.Un annuncio, quello di Microsoft, che era nell’aria, anche se le dimensioni dell’operazione hanno sorpreso un po’ tutti, visto che si prevedeva un taglio compreso fra i 5.000 ed i 10.000 posti di lavoro. La motivazione principale della drastica riduzione di personale è invece quella di cui si è abbondantemente parlato nei giorni scorsi, ovvero la necessità di ricalibrare l’azienda, evitando duplicazioni nelle mansioni, dopo l'integrazione del comparto della telefonia mobile di Nokia, acquisito definitivamente nello scorso mese di aprile. In particolare, con l'ingresso della divisione del gruppo finlandese nel perimetro di Microsoft, i dipendenti sono saliti fino a 127.000, a fronte dei 99.000 del 2013. E così, illustrando quanto accadrà da qui fino al giugno del 2015, il colosso del software ha spiegato che 12.500 posti in esubero riguardano lavoratori specializzati e personale di fabbrica. Per i prossimi quattro trimestri, periodo nel corso del quale dovrebbero essere completati i tagli, Microsoft ha messo in conto tra gli 1,1 e gli 1,6 miliardi di dollari di oneri straordinari legati ai licenziamenti, di cui 750-800 milioni di dollari destinati ai trattamenti di fine rapporto.In una mail indirizzata ai suoi dipendenti, l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella (nella foto), ha affermato che si tratta di cambiamenti necessari «per diventare più agili e per muoversi più velocemente» nel panorama globale. Negli ultimi anni la società fondata da Bill Gates sta spostando la sua attenzione dal mercato tradizionale del software per computer al cosiddetto “cloud computing”, ovvero ai programmi disponibili direttamente sul Web come il recente Office 365. «Inizieremo con una riduzione di 13mila posti di lavoro, e la maggior parte degli interessati verrà informata nei prossimi sei mesi», ha aggiunto Nadella, sottolineando come «è importante sottolineare che mentre eliminiamo ruoli in alcuni settori, ne stiamo aggiungendo altri in altre aree strategiche». Lo stesso amministratore delegato ha precisato che ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti con i risultati dell’ultimo trimestre fiscale dell’anno e dell’intero 2014, che saranno appunto diffusi martedì prossimo.