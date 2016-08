3 settembre 2014 A - A

Com'è noto, l'esponenziale industrializzazione che ha caratterizzato la Cina negli ultimi decenni ha comportato un prezzo salatissimo da pagare per Pechino in termini di inquinamento. Non deve quindi sorprendere il progressivo diffondersi dell'interesse a metodologie di sviluppo più compatibili con l'equilibrio dell'ambiente. Il che, tradotto in termini di spostamenti, significa un'elevata attenzione all'evoluzione dell'auto elettrica, anche maggiore di quella riscontrabile nei Paesi dell'Occidente. Una conferma la si è avuta con l'annuncio dell'accordo fra il gruppo automobilistico Tesla, da sempre concentrato sullo sviluppo di veicoli con alimentazione elettrica, e l'operatore di servizi telefonici China Unicom per la realizzazione di 400 e-charger in 120 città nei punti vendita gestiti dal gruppo telefonico, nonché per la realizzazione di venti super-charger outlets in venti città cinesi. L'accordo tra i due gruppi è in linea con la strategia della casa automobilistica americana che ha in programma investimenti per centinaia di milioni di dollari in territorio cinese, mentre l'interesse verso le auto elettriche in chiave anti-smog è stato più volte manifestato dal governo di Pechino. Però, proprio la mancanza di stazioni di rifornimento elettriche ha sinora costituito uno degli scogli maggiori per la diffusione della nuova generazione di auto non inquinanti.