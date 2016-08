2 settembre 2014 A - A

Se non altro questa volta non si potrà dire che certe cose possono succedere soltanto in Italia, nazione spesso allergica ai cambiamenti introdotti dalla tecnologia. Infatti, la "guerra" scatenatasi nel nostro Paese contro Uber, l'App che consente di prenotare un automobile con autista bypassando di fatto il lavoro svolto dai taxi tradizionali, non rappresenta un episodio isolato, tutt'altro. E' di ieri la notizia che "UberPOP", la variante del servizio che consente anche a cittadini privati di mettere a disposizione la propria auto per trasportare utenti, è stato messo al bando in tutta la Germania. Lo ha deciso un tribunale di Francoforte, stabilendo che se dovesse violare la sua decisione il gruppo con base a San Francisco rischierà una multa di 330.000 dollari e i suoi lavoratori la detenzione fino a sei mesi. Per giustificare la sua decisione la corte tedesca ha ricordato che i lavoratori di UberPOP non hanno la licenza e l'assicurazione per trasportare passeggeri. Il gruppo americano, che opera in oltre 100 città di 45 Paesi del mondo ed il cui valore è stimato in addirittura 18 miliardi di dollari, ha comunque replicato che continuerà a fornire il suo servizio Uber di taxi neri con autisti abilitati e presenterà appello contro la decisione.