Di M.V. 17 luglio 2014 A - A

Fra i trend tecnologici più forti dei prossimi anni ci sarà la "digitalizzazione" dell'automobile, nel senso che si moltiplicheranno i servizi a disposizione del conducente e dei passeggeri attraverso l'utilizzo combinato del Web e del modulo GPS. Harman, una delle aziende leader nelle soluzioni audio e per l’infotainment, propone già da tempo soluzioni evolute per la navigazione ed i servizi connessi. In quest'ambito giunge un importante annuncio relativo all'ormai ventennale collaborazione con Toyota. Infatti, Harman fornirà già nel corso dell'estate un modulo add-on per il sistema di infotainment a bordo della nuova Yaris. L'apparecchio si chiama "Go" e si caratterizza per la sua capacità di fornire aggiornamenti sul traffico in tempo reale e per la navigazione full map. Inoltre, grazie a Touch 2 with Go i conducenti avranno la possibilità di utilizzare direttamente funzionalità come Panoramio, Google Street View, Google Local Search, Aupeo, Coyote e altri servizi, che possono essere installati in modo semplice attraverso il portale my.toyota.eu.