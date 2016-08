1 settembre 2014 A - A

Il mercato italiano dell'Elettronica di consumo (Technical Consumer Goods) non evidenzia la tanto auspicata inversione di tendenza ed anzi chiude in rosso anche il secondo trimestre del 2014. E' quanto emerge dai dati appena diffusi da Gfk nel suo consueto report, denominato Temax. Il fatturato complessivo del settore risulta pari a 3,99 miliardi di euro, il che equivale ad una flessione di ben il 4,9% nei confronti del medesimo periodo dell'anno precedente, peraltro anch'esso non contraddistinto da performance di rilievo. Andando più nel dettaglio, c'è da registrare il buon risultato del comparto Office Equipment & Consumabili che, grazie allaperfomance positiva delle Cartucce, diventa l’unico settore che riesce ad incrementare il fatturato. Negativi, appunto, il resto dei comparti: il Piccolo Elettrodomestico subisce la contrazione dei mercati storici della Stiratura e dell’Aspirazione nonostante la scia positiva della Preparazione Cibo, il Grande Elettrodomestico invece sconta in primis la riduzione del fatturato di Frigoriferi e Lavatrici. La buona perfomance delle Televisioni, indotta anchedai Mondiali di Calcio, non riesce a risollevare le sorti dell’Elettronica di Consumo, mentre nella Telefonia il buon andamento degli Accessori non smorza la negatività degli Smartphone; infine, se l’Informatica soffre il trend negativo dei PC Portatili ed anche dei Tablet, ancora una volta il settore Foto vince la per nulla ambita maglia nera del mercato.