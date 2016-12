8 settembre 2014 A - A

GfK Retail and Technology ha difffuso le sue ultime graduatorie di vendita dei videogiochi, relative al mese di agosto da poco concluso. Una graduatoria significativa soprattutto per quanto riguarda la prima posizione, poiché per la prima volta al vertice c'è un gioco dedicato ad una delle console di ultima generazione, "The Last of Us Remastered", nella versione prodotta da Sony per la sua PlayStation 4. Del resto, mettendo nel mazzo anche la tradizionale versione 3, quello delle console targate PS è un autentico dominio, con ben 8 posizioni occupate fra le prime dieci. Un'egemonia spezzata soltanto dalla significativa seconda posizione occupata da "Tomodachi Life" per Nintendo 3DS, nonché dal decimo posto di FIFA 2014 (Electronic Arts) nella versione per Xbox 360. In realtà lo stesso gioco occupa anche l'ottavo posto, dedicato però alla PS3, e se vogliamo, complice il periodo vacanziero, per l'intrattenimento ludico a base di football trattasi di una piccola debacle, abituato com'è a stazionare in zone ben più alte della classifica. Una top ten che vede in terza posizione "Minecraft" (Sony, versione PS3) seguito da "GTA V" (Rockstar Games, PS3) e "Assassin's Creed IV Black Flag" (Ubisoft, PS3). Ed ancora, in sesta e settima posizione troviamo rispettivamente "Diablo III Ultimate Evil Edition" (Activision Blizzard, PS4) e "Call of Duty Ghosts" (Activision Blizzard, PS3). A completare il quadro c'è poi il nono posto di Gran Turismo 6 (Sony, PS3).