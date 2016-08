Di M.V. 22 luglio 2014 A - A

Si tratta di un fenomeno discutibile, ma con il quale praticamente ogni genitore è tenuto a confrontarsi. Stiamo parlando del sempre maggiore anticipo con il quale i figli entrano in possesso di un telefono cellulare. Una situazione che fra le altre cose comporta non solo problemi ma anche opportunità per la tutela della sicurezza dei minori. Ebbene, è di pochi giorni fa l'annuncio di un dispositivo frutto della partnership tra tre aziende italiane, Datamatic Spa, GioMax Corporation e 21am. Una collaborazione che ha portato alla nascita del "più completo cellulare per bambini votato alla sicurezza". Il telefono, denominato bPhone U10, si propone come un apparecchio semplicissimo da utilizzare da parte del bambino per chiamare con un semplice tasto i tre numeri più importanti, i suoi riferimenti nella vita, preregistrati e riconoscibili con icone immediate. Oltre a questi numeri è possibile chiamare con la stessa semplicità il numero di emergenza nazionale. A loro volta, i genitori potranno non solo chiamare il bambino in qualsiasi momento ma anche localizzarlo grazie alla tecnologia GPS e al sistema di localizzazione tramite le celle delle rete telefonica mobile (LBS). Un connubio che garantisce la localizzazione anche in condizioni limite. Inoltre, il bPhone è stato realizzato con una scocca resistente agli urti e dotato di una batteria che dura una settimana. "Il telefono - sottolineano i produttori - è progettato per i bambini, ma vista la sua estrema facilità d’uso è indicato anche per gli anziani". Disponibile a partire dal mese di agosto in due diverse colorazioni, il bPhone ha un prezzo di 59,99 euro.