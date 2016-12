Di M.V. 23 luglio 2014 A - A

L'attenzione degli appassionati di tecnologia, e non solo, è già rivolta al lancio del nuovo iPhone 6 la cui data non è annunciata ma che dovrebbe avvenire nel corso dell'autunno. Un'attesa che non si può dire stia penalizzando i conti di Apple, anzi l'azienda fondata dal compianto Steve Jobs appare più florida che mai, come confermano i conti appena diffusi dell'ultimo trimestre. Nel periodo aprile-giugno (nei bilanci di Cupertino il terzo trimestre fiscale dell'anno) si è registrato un fatturato di 37,4 miliardi di dollari e sono stati accumulati profitti per 7,7 miliardi, pari a 1,28 dollari per azione diluita. Nello stesso trimestre dell’anno passato, l’azienda aveva invece registrato un fatturato di 35,3 miliardi di dollari e un utile netto trimestrale di 6,9 miliardi di dollari, pari a 1,07 dollari per azione diluita. Ed ancora, il margine lordo è stato del 39,4 percento, rispetto al 36,9 percento registrato nello stesso trimestre di un anno fa. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 59 percento del fatturato trimestrale. In virtù di questi risultati, il cda di Apple ha dichiarato un dividendo cash di 0,47 dollari per azione ordinaria dell’azienda, pagabile il 14 Agosto 2014."Il nostro fatturato record per il trimestre di giugno - ha affermato il CEO della Mela morsicata, Tim Cook - è stato alimentato dalle forti vendite di iPhone e Mac e dalla continua crescita dei ricavi dall'ecosistema Apple, alla base del più alto tasso di crescita del nostro utile per azione in sette trimestri. Siamo incredibilmente entusiasti delle prossime versioni di iOS 8 e OS X Yosemite, così come di altri nuovi prodotti e servizi che non vediamo l'ora di introdurre”. Gli ha fatto eco l'italiano Luca Maestri, nominato pochi mesi fa Chief Financial Officer di Apple: "Abbiamo generato 10,3 miliardi di dollari in cash flow dalle operation e abbiamo restituito oltre 8 miliardi di dollari in cash agli azionisti attraverso i dividendi e riacquisti azionari nel corso del trimestre di giugno. In questo modo abbiamo agito su oltre 74 miliardi di dollari rispetto ai 130 miliardi di dollari previsti dal nostro programma di ritorno del capitale con sei trimestri che rimangono per il suo completamento".