Non è semplice riversare sulla carta il colore di certi sguardi. Non è facile raccontare il sapore di certe parole, la consistenza di alcune strette di mano. Tutto il mare di testimonianze, emozioni e idee che mi sono state trasmesse nelle ultime ore, come il più prezioso dei regali.Non è facile ma cercherò di farlo, perché queste settimane non hanno rivoluzionato solo le mie giornate ma un po' quelle di tutta Italia. Ecco perché ho sentito il bisogno di buttar giù queste righe: affinché tutto questo non sia dimenticato. Affinché non resti un tormentone estivo, senza portare a nessun risultato concreto. #Vorreiprendereiltreno è un bellissimo caso del destino. Una di quelle opportunità che capitano per chissà qualche ragione e che vanno afferrate al volo. È la risposta sorridente, un po' sfacciata, di un bischero ventiduenne toscano all'ex ministra Maria Chiara Carrozza quando, su Twitter, lei sostiene di prendere il treno come tutti. Tutti, ahinoi, non possono ancora farlo in piena autonomia: scale, scalini, marciapiedi, autobus, superficialità, disorganizzazione, distrazione... Sono troppi ancora gli ostacoli architettonici, sociali e culturali che ingorgano le vite dei cittadini. Di tutti i cittadini. Ecco allora che #Vorreiprendereiltreno, la risposta in 140 caratteri di uno studente universitario qualsiasi, diventa improvvisamente la voce di tutti.In pochi giorni inizia a viaggiare per l’intero stivale raccogliendo storie e ricordi, speranze e delusioni, sogni e realtà. Non solo vagoni, appunto. Entra così nella vita di Davide, bellissimo bimbo di 9 anni espulso da un centro estivo con la sola colpa di essere nato speciale. In quella di Mara, figlia quarantenne che vorrebbe prendere un treno col padre per mostrargli la sua vita lontano da casa, per fargli vedere ciò che è diventata. E poi c'è Luca, liceale che non può studiare chimica in laboratorio per l'assenza di un monta-scale perché «mancano i fondi». Stefano, che non trova lavoro per la sua impossibilità fisica e allora passa il tempo con una web-radio tutta sua, nello studio di casa, dove parla di disabilità in modo semplice, diretto, consapevole.