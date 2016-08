Ecco come nasce #vorreiprendereiltreno | FOTO

3 luglio 2014 A - A

“Le stazioni… Ma quanto saranno belle le stazioni? Soprattutto all’alba e di notte, quando non c’è nessuno. Veder arrivare treni semi-deserti, soffermare gli occhi su chi scende o chi sale. Immaginare dove sono stati, dove andranno, da cosa scappano o cosa cercano, chi stanno aspettando nella loro vita… E proprio in quel momento arriva lei, a chiederti un accendino, un’indicazione, un qualsiasi cosa che c’entri niente o tutto. Le stazioni sono posti meravigliosi, carichi di amore: abbandonato, conteso, regalato, straziato, ritrovato...”.E allora vorrei andarci anch'io, ma soprattutto #vorreiprendereiltreno, scrivesul suo blog, ( http://iacopomelio.altervista.org/tutta-colpa-degli-autobus/ ).In gioco c'è il treno, e anche l'autobus. Jacopo è disabile, e racconta con semplicità quel che è il suo rapporto con i trasporti pubblici: pensate cosa significhi “dover chiamare ogni santa volta una stazione ferroviaria per sapere se, a una cert’ora, il treno sarà attrezzato con una pedana; se non riuscite a comprendere il disagio di aspettare una, due, tre fermate in più sperando che il bus successivo sia finalmente quello agibile; se la vostra vescica non è abbastanza “elastica” da immedesimarsi in una che, per un bagno non a norma in un vagone, è allenata per trattenere la pipì per intere tratte...”.Vorrei prendere il treno, dice Jacopo, e non solo io. Sapete cosa vuol dire per noi non poterci muovere? Non poter incontrare persone? Già, il blogger ne è sicuro: colpa degli autobus, dei treni e delle loro barriere architettoniche se è ancora single...Dovrebbe essere normale, in un paese civile, l'abbattimento delle barriere architettoniche alla radice, in fase di progettazione. Dovrebbe: sta di fatto che dal 27 giugno l'hashtag di Jacopo è stato ritwittato centinaia di volte, e molti hanno cominciato a farsi selfie con un cartello che lo riporta.Lo ha rilanciato l'ex ministro Maria Chiara Carrozza “La nostra libertà sarà sempre un prezzo troppo alto da pagare. Un Paese che non abbatte le barriere sociali non è un Paese civile”. Ma anche moltissimi sconosciuti. Come Giuseppe Manzo (@peppemanzo), direttore di @nelpaese.it: “ Per @iacopo_melio, per i diritti e per l'amore #vorreiprendereiltreno #Trenitalia #Governo #Italy”.Come Lorenzo Tatti (@TattiLorenzo): “Non conosco @iacopo_melio ma #vorreiprendereiltreno con lui perché il mondo è bello da vedere! Forza Jacopo!”.Sentimento comune, almeno sui social. Jacopo ha ringraziato con un video chi lo sostiene: “Avanti così, senza fermarci. Continuate ad essere le mie gambe”...