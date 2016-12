Renzi: «Servizio civile per 100mila giovani l'anno»

13 maggio 2014 A - A

PARERI

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha pubblicato online sul suo sito (www.matteorenzi.it) le linee guida per una riforma del terzo settore. E prevede una leva – servizio civile «per la difesa della patria», accanto al servizio militare: si tratta di un «Servizio civile nazionale universale» per garantire a 100mila giovani all'anno di poter svolgere per otto mesi, prorogabili di quattro, e aperta agli stranieri. È una delle misure proposte dal governo. Tale servizio prevederà dei benefit sotto forma di crediti formativi o tirocini e si potrà svolgere in parte nei Paesi dell'Unione europea.«Il testo di discussione sul #terzosettore - ha scritto Renzi - come promesso a Lucca, un mese fa. Adesso un mese di discussione e poi parte iter». «Su tutte queste proposte - si legge nel testo - ci piacerebbe conoscere le opinioni di chi con altruismo opera tutti i giorni nel Terzo settore, così come di tutti gli stakeholder e i cittadini sostenitori o utenti finali degli enti del no profit. Per inviare le Vostre proposte e i vostri suggerimenti, scriveteci all'indirizzo terzosettorelavoltabuona lavoro.gov.it. La consultazione sarà aperta dal 13 maggio al 13 giugno. Nelle due settimane successive il Governo predisporrà il disegno di legge delega che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 giugno».Un documento linkato in un tweet contiene le 'Linee guida' per la riforma e l'invito a discuterne e a dare suggerimenti per riformare «l'Italia del volontariato, della cooperazione sociale, dell'associazionismo no-profit, delle fondazioni e delle imprese sociali».