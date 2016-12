17 maggio 2014 A - A

«Giornata mondiale contro l'omofobia. C'è ancora molto da fare, anche in Italia Stop Omofobia». Lo dice il presidente del consiglio Matteo Renzi, su twitter, in occcasione dell'appuntamento per promuovere la cultura e il rispetto delle diversità chiedendo tutele e diritti per tutte e tutti.«In occasione dell'ottava giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, istituita per l'iniziativa del Parlamento Europeo nel 2007, desidero esprimere la mia vicinanza a quanti sono vittime di aggressioni e di atti di discriminazione, più o meno latente, basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere delle persone. Ne sono stati testimonianza tragici episodi di rinuncia alla vita da parte di giovani umiliati e offesi» ha invece detto il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, in un telegramma inviato al sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.«Ringrazio di cuore il presidente della Repubblica per la sua costante e personale partecipazione a questioni che coinvolgono moltissimi nostri concittadini che hanno un unico desiderio: vivere in libertà, dignità e uguaglianza di opportunità e diritti la propria vita privata e professionale», ha commentato Scalfarotto. «È ora però assolutamente indispensabile che il Senato approvi senza ulteriori indugi il disegno di legge a contrasto dell'omofobia e della transfobia approvato già a settembre dalla Camera», ha concluso.UDU e Rete Studenti Medi, dal canto loro, hanno deciso di partecipare alla giornata sventolando i loro arcobaleni davanti a scuole ed università di tutta Italia e parteciperanno alle centinaia di iniziative organizzate in collaborazione con le associazioni Lgbtq e l'Arci Gay.«Caro Matteo Renzi, è vero, c'è ancora molto da fare sull'omofobia: per esempio cacciare il partito degli omofobi e dei sepolcri imbiancati dal tuo governo e dalla tua maggioranza, quel partito che blocca ogni riforma sui diritti civili e fa quotidianamente battaglie oscurantiste». Lo scrive il governatore della Puglia Nichi Vendola sulla sua pagina di Facebook.