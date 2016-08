8 giugno 2014 A - A

I selfie di due trans mulatte che in top e jeans attillati sono comunque tra le persone più sobrie in Via Merulana. I selfie di uno degli autisti della sfilata, sul suo enorme camion blu, barba folta, la pancia di uno che si tiene ben lontano dal macrobiotico e l’aria assai divertita, vuoi mettere con la noia di un carico di cipolle o di mobili. Mica tutti i giorni capita di girare con la scritta «Frocie fuori norma» sulla fiancata, e sul cassone una variopinta tribù di gente che balla, sorride e manda baci a tutti. Uno dei quindici carri che compongono la ventesima edizione del Gay Pride passa con le note furibonde di Lady Gaga, dietro spunta il successivo e con un grande cartello a scritte nere manda un messaggio definitivo al folto pubblico intervenuto: «Esistiamo da sempre. Fatevene una ragione».Col sindaco Ignazio Marino e i presidenti delle circoscrizioni ad aprire il corteo, e Bocca di Rosa poco lontano, verrebbe da dire come nelle note di De André, il serpentone di colori e di rumori si è mosso pun- tuale da piazza della Repubblica fino ai Fori imperiali, dove era previsto l’arrivo del Pride. Un gigantesco ingorgo in zona Termini, alla partenza, è la conferma che la capitale è tradizionalmente sensibilmente ai diritti degli omosessuali e combatte pubblicamente l’omofobia, ma al minimo sindacale. Bastava qualche transenna in più per canalizzare i pedoni all’inizio del corteo, per evitare code chilometriche che si sono protratte tutto il pomeriggio. Basterebbe un po’ di amore, non solo quello gay, per le cose che si fanno. «Se è così bravo, perché non lo fa lei?» risponde con la consueta cortesia una vigilessa alla quale avevamo posto la domanda, allargando le braccia come in una resa del buon senso.Il Gay Pride sfila riempiendo le vie con i suoi duecentomila partecipanti, come rilancia il portavoce Andrea Maccarone, ma Roma assiste quasi impassibile e imperterrita nei suoi vizi. Il puzzo di piscio a cielo aperto in piazza delle Medaglie d’oro, dove turisti sciamano attirati anche dal fracasso e dall’allegria del Pride. I tassisti abusivi infaticabili come sempre ad abbindolare clienti, a pochi metri dal cordone dei vigili urbani e dal sindaco che cammina sorridente dietro allo striscione «Adesso fuori i diritti», i cinesi che non smettono un attimo di portare merci dentro fuori dai negozi, tanto loro i diritti dei gay li garantiscono nel modo che sappiamo.Il Gay Pride cammina tra una staffetta della polizia e un gruppo di carabinieri che lo chiudono, agenti e militari che quasi sbadigliano per una giornata effettivamente molto più riposante di una allo stadio, ma Roma è appunto quella di sempre, fa gli onori di casa in modo come sempre neutrale e anzi si dà un gran daffare per ripulire subito le tracce del corteo, con mezzi dell’Ama che lavano e spazzolano le strade, quasi commovente pensando alle caterve di pattume pigia- te dentro e fuori dai cassonetti nei quartieri di periferia, per l’ennesimo infarto del sistema della raccolta dell’immondizia con operatori e mezzi misteriosamente spariti.Non basta un Gay Pride per cambiare i vizi di una città, è vero, ma arrivati al ventesimo magari uno si aspetta che qualcosa sia cambiato. Poco male.