Nella nuova pubblicità Findus in onda dall’8 giugno, una madre fa visita al figlio, che vive ormai da solo. Il ragazzo, organizza una cena con i 4 Salti Findus alla mamma. Ma è un’altra l’importante novità e sorpresa da condividere con la mamma: tra un tagliolino e un risotto mantecato al microonde, il giovane trova il coraggio di confidarle che in realtà il suo coinquilino è il suo compagno e la madre accoglie con serenità il coming out del figlio.