Eterologa, Toscana: «Qui possibile ad agosto»

Il governo non ha ancora dettato le linee guida nazionali, ma la Toscana (alla luce del recente pronunciamento della Consulta) ha deciso di mettersi in prima linea. E così già a partire da agosto nei centri che praticano la fecondazione assistita sarà possibile ricorrere anche alla fecondazione eterologa.Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla sanità Luigi Marroni in una intervista all'inserto locale di Repubblica, spiegando che questo tipo di domande, attualmente, rappresenta circa il 20% del totale delle richieste e precisando che «secondo quanto stabilito dalla Consulta all'eterologa potranno ricorrere solo coppie, sia sposate che non sposate, che risultino sterili».Marroni ha quindi precisato che in Toscana, a differenza di altre parti d'Italia dove tutto è privato, ci sono «già 6 strutture pubbliche in grado di garantire questo tipo di intervento» e che dunque servirà soltanto attendere «procedure precise per accedere alle donazioni», regole che «saranno approvate prima dal consiglio sanitario regionale e poi dalla giunta». «Ci ispireremo - conclude l'assessore - alle linee guida internazionali che sono state seguite ad esempio in Francia. Finora era soprattutto lì che scappavano le centinaia di coppie a cui in Italia era negata la possibilità dell'eterologa».