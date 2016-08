Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

E siste un’area politico-culturale – convenzionalmente indicata come “la sinistra” – che ha nella difesa dei deboli, dei sofferenti, dei diseredati, la sua mission. E, contemporaneamente, esiste una vasta categoria di persone (600mila, si stima) che vive una condizione permanente di difficoltà e di disagio: i cittadini italiani colpiti da disturbi della sfera autistica e i loro familiari.Verrebbe da pensare che le due realtà – quella della sinistra e quella dell’autismo – si conoscano e collaborino. Invece no. Si parlano così poco che per metterle in relazione c’è voluta la gaffe del senatore del Pd Corradino Mineo che, polemizzando con Matteo Renzi, l'ha paragonato a un bambino autistico. Per poi correggersi, e peggiorare la situazione, precisando che per lui un ragazzino autistico è uno che magari «ti sorprende per la straordinaria capacità di risolvere un’equazione (in questo caso politica) complessa». Battuta rivelatrice di una certa diffusissima idea dell'autismo che è stata plasmata da un film molto bello - ma per questo aspetto fuorviante - come Rain Man.L’autismo è un mondo completamente diverso da quello immaginato dalla maggioranza degli italiani, anche di quelli più colti, sensibili, informati e, appunto, di sinistra. È un mondo dove lo Stato è molto poco presente, dove l’assistenza varia così tanto da Regione a Regione che per i malati è come vivere in Stati diversi all’interno dello stesso Paese. È un mondo dove sostanzialmente ci si deve arrangiare. Anche perché, col compimento della maggiore età, l’assistenza pubblica specifica quasi scompare. Come se gli autistici fossero eterni “ragazzini”, mentre invece – in questo sono perfettamente “normali” – diventano adulti e anche vecchi. E molti di loro, per l’intero arco della loro vita, hanno bisogno di essere sempre affiancati da qualcuno. Al punto che – è quanto scrive per noi lo scrittore e giornalista Gianluca Nicoletti – un padre diventa prigioniero del proprio figlio.