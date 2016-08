16 giugno 2014 A - A

Tre mesi hanno portato consiglio. L’Arci, colosso associativo da 1 milione 100 mila soci e quasi 5 mila circoli, ritrova l’unità, il congresso sospeso a marzo a Bologna si è riunito di nuovo e ne esce presidente Francesca Chiavacci, 53 anni, fiorentina, già deputata Ds e consigliere comunale a palazzo Vecchio. Per la prima volta in 57 anni di storia una donna raggiunge il vertice dell’Arci. E promette un rinnovato impegno sui diritti civili, «su cui non si può mediare». Messaggio rivolto anche al governo Renzi: «Più che per unioni civili io sarei per i matrimoni omosessuali tout court».«Abbiamo deciso di avere un confronto, come si è visto dalle due candidature (una novità, prima c’era sempre stata convergenza su un solo nome prima del congresso ndr). Si trattava di capire come anime diverse a livello territoriale possano riconoscersi in un’identità nazionale. Ad esempio ci sono regioni come Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna dove la storia dell’associazione è stata più legata al movimento operaio e dove c’è un patrimonio di circoli radicato, altre in cui l’Arci è una realtà più militante, caratterizzata da battaglie su ambiente o legalità. Si trattava di tenere insieme queste storie diverse...».«Siamo arrivati a una proposta unitaria, con un consiglio che offre più spazio a questi territori al di là del numero effettivo dei soci. Ma non era solo questo l’oggetto del contendere, dietro c’era una discussione politica più ampia: una volta che abbiamo trovato una sintesi sulla gestione occorre riflettere sulla funzione di un’associazione quale è la nostra – laica, di promozione sociale e della partecipazione, per la cultura e il tempo libero – nella società dei social media, in cui sono mutati rappresentanza sociale e corpi intermedi, politica e partiti, in cui ad esempio si punta a una relazione diretta tra leader e cittadino. La difficoltà che tutti abbiamo individuato è come avviare un rilancio e avere più visibilità, anche mediatica».«Parlo di rilancio perché, ad esempio, per quanto l’Arci rimanga una grande realtà cala il numero dei soci e quello dei nuovi circoli aperti, c’è l’abitudine a fare la tessera per frequentare un certo spazio mentre forse si indebolisce quella di aderire a un progetto. Dobbiamo rinnovarci. E per farlo occorre anche distribuire ai territori maggiori risorse, oggi in gran parte impegnate dalla struttura nazionale. Un altro tema è quello della comunicazione, non sempre abbastanza veloce all’interno della nostra organizzazione. Siamo una rete di realtà non del tutto collegate tra loro, basti pensare che la banca dati dei nostri soci non è completa... e anche il consiglio di cui abbiamo discusso si riunisce 4-5 volte l’anno: dobbiamo immaginare altri strumenti di dialogo. Anche con l’esterno. Quanto alla visibilità, è legata anche ai mutamenti della politica, oggi ad esempio accanto alle nostre battaglie per solidarietà pace e contro il razzismo c’è quella per la lotta alla povertà, che però dobbiamo potenziare. E c’è quella per la promozione dei diritti civili: un’associazione così radicata e popolare come la nostra può avere un ruolo importante nella formazione e nella crescita delle coscienze, ad esempio sui diritti delle persone omosessuali, anche più di realtà che si occupano specificamente di questo. Oggi c’è un’emergenza diritti, è un tema rimosso dalla politica su cui invece non si dovrebbe mediare».«È sicuramente positivo che se ne torni a parlare, il punto è come poi si applicheranno. Il mio timore è che un Parlamento come quello attuale non riesca poi a produrre un risultato concreto, che non si arrivi insomma a una vera parificazione dei diritti delle coppie omosessuali, come invece in altri paesi europei. Io sarei perché fosse riconosciuto loro il matrimonio tout court. Ripeto, vedremo come si muoverà il Parlamento. Finora registro che certi temi rimangono sempre in secondo piano, anche il fine vita su cui pure riceviamo tante sollecitazioni».«È molto importante che ci si metta mano, l’ultima volta fu fatto con il governo Prodi. Poi anche qui si tratterà di vedere a cosa si arriva. Quello sul servizio civile è un segnale sicuramente molto positivo, il nodo concreto è che per pagare 100 mila giovani l’anno ci vogliono molti soldi, l’esecutivo ha trovato di recente quelli necessari all’attuale Sc che ha numeri molto ridotti... Aspettiamo settembre quando la riforma si configurerà in modo più concreto».«Nella reciproca autonomia, immagino un dialogo su singoli contenuti, come con tutti gli altri partiti. Il Pd ora è al governo, quindi ci si misurerà sulle sue proposte concrete. Anche se a oggi mi sembra che l’azione dell’esecutivo sia legata più all’emergenza, in particolare con proposte di riforma per il lavoro, che a una prospettiva di lungo termine. Le tematiche a noi vicine sono state poco trattate: penso alla necessità di investire sulla cultura, al diritto all’accesso alla cultura».