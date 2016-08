19 giugno 2014 A - A

Si sono introdotti abusivamente nel sito Invalsi e, con un gesto dimostrativo, hanno sostituito la pagina iniziale del sito con un'immagine pornografica. Poi hanno tentato di acquisire i test relativi alla prova di esame per le classi di terza media.La polizia postale ha identificato i tre hacker, di cui due minorenni, residenti nelle provincie di Udine, Genova e Treviso, che ora sono stati denunciati per accesso abusivo a sistema informatico e danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici.L'attività, condotta da personale del centro nazionale anticrimine informatico, ha avuto inizio dopo la notizia di un attacco informatico al sito degli iinvalsi che rendeva lo stesso non consultabile a pochi giorni dagli esami di licenza media.I primi accertamenti hanno permesso di isolare gli indirizzi Ip utilizzati per portare a termine l'accesso e, grazie all'esecuzione delle perquisizioni, di individuare i responsabili e assicurare così il regolare svolgimento delle prove d'esame.Dei tre hacker, uno, Ulixes, rivendicava fin da subito la paternità dell'attacco apponendo la sua particolare firma sull'immagine sostituita. Gli investigatori, già sulle tracce del 'condottiero', hanno circoscritto le indagini con analisi tecniche che hanno consentito di individuare non solo Ulixes ma anche gli altri soggetti.Nel corso delle attività di polizia sono stati sequestrati numerosi computer e altri dispositivi utilizzati per portare a compimento gli illeciti sopra elencati. Alle attività hanno preso parte anche i compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni di Genova e Trieste con il coinvolgimento delle sezioni di Treviso e Udine.