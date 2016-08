C'è anche il trekking per la scuola pubblica...

2 luglio 2014 A - A

A un anno e poco più dal referendum che si è svolto il 26 maggio scorso a Bologna sui finanziamenti pubblici alle scuole private, i promotori del Nuovo comitato articolo 33 ricordano quel voto - con il quale la città si è espressa in difesa della scuola pubblica - con un trekking referendario da Barbiana a Monte Sole, dove i camminatori della scuola pubblica arriveranno il 6 luglio.Dalla scuola non classista e aperta a tutti di don Lorenzo Milani ad uno dei luoghi più simbolici della Resistenza, la traiettoria di questo percorso geografico e simbolico. Della scuola pubblica degli anni 50 e 60, i bambini poveri di Barbiana dicevano che era come «un ospedale che cura i sani e respinge i malati», ricordano i referendari bolognesi. Convinti del fatto che «dopo decenni di lotte e conquiste – che hanno visto Bologna capofila e maestra – la scuola pubblica riformata, egualitaria, laica, inclusiva, gratuita, registra una gravissima involuzione», in primis a causa degli «attacchi dei governi di qualunque colore e tendenza politica hanno spogliato di risorse, abbandonato a se stessa la fornace di futuro dell’Italia».In questa situazione la scuola torna ad essere classista, come sottolineano i referendari che non si arrendono a questo destino. I diari, le foto, i video di questa camminata per la scuola pubblica, per la Costituzione e per la democrazia saranno pubblicati online all’indirizzo http://referendum.articolo33.org Il trekking è partito mercoledì 1 luglio da Barbiana.Giorno 1: Vicchio – Barbiana – Tamburino; durata 3 ore e 30; dislivello 650 m.Giorno 2: Tamburino – Olmo; durata 5 ore e 30; dislivello + 700 m. – 700 m.Giorno 3: Olmo – San Pietro a Sieve; durata 6 ore e 30; dislivello + 720 m. – 1000 m.Giorno 4: San Pietro a Sieve – Monte di Fò; durata 8 ore; dislivello + 1280 m. – 720 m.Giorno 5: Monte di Fò – Madonna dei Fornelli; durata 8 ore e 30; dislivello + 900 m. – 870 m.Giorno 6: Madonna dei Fornelli – Il Poggiolo – Monte Sole; durata 5 ore e 30; dislivello + 610 m. – 950 m.