Precedente Pagina 1 di 3 Successiva

Dopo il colloquio dell’ultimo candidato all’esame di Stato della quinta liceo scientifico, dove insegno filosofia e storia, ci ho riflettuto qualche giorno e poi ho deciso: non posso far finta di niente. Scelgo di scrivere per raccontare il comportamento di alcuni commissari di esame e soprattutto del presidente della commissione: una galleria del degrado professionale e civile, rappresentativo dello stato in cui versa la scuola italiana.È una storia forse emblematica che dovrebbe far riflettere ci ha a cuore il futuro dell’istruzione. Il presidente è un sessantenne, si veste come un ragazzo (jeans, polo, scarpe da tennis, occhiali da sole portati sulla fronte), ha i capelli piuttosto lunghi di un colore artificiale e indefinito fra il beige e l’arancione, è docente di matematica e fisica. A un collega ricorda il cantante anziano dei Simple Minds. Io gli trovo subito un posto nella mia personale classificazione dei docenti italiani: senza dubbio appartiene al gruppo più numeroso, cioè i chiacchieroni.Sembra conoscere poco delle discipline che insegna, nulla del mondo in cui vive: il suo eloquio impreciso e involuto rivela un pensiero alimentato spesso da luoghi comuni. Ciò non gli impedisce di parlare senza sosta e soltanto di se stesso: dice di essere particolarmente intelligente, dunque veloce nell’agire e nel pensare, oltretutto comprensivo verso i meno dotati - ad esempio noi commissari - e interessato soltanto agli studenti. Non si tratta di autoironia, purtroppo, come dimostra il fatto che da subito si dedica ai ragazzi in attesa di sostenere l’esame, promettendo loro trattamenti di favore, che oltretutto non ha il potere di garantire.