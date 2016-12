Pantaleo a Renzi: «Sui precari basta promesse»

1 luglio 2014 A - A

«Non è più tempo di annunci, si tratta di mettere alla prova le promesse sui giovani e sui precari. Sfidiamo il presidente del Consiglio Matteo Renzi a intervenire con urgenza nei comparti della conoscenza, martoriati in questi anni dal blocco del turn over, dal definanziamento, dalla precarietà che dilaga».Così il segretario generale della Flc Cgil Mimmo Pantaleo, secondo cui ai precari e «ai tanti giovani preparatissimi ma disoccupati» il nostro Paese «deve non una pacca sulle spalle, ma risposte concrete: stabilizzazioni, diritti, sblocco del turn over, universalizzazione dei diritti e delle tutele».Su questi temi la Flc Cgil, annuncia Pantaleo, «intende mettere in campo, a partire da settembre, una mobilitazione serrata: non consentiremo che si faccia propaganda sulla testa delle lavoratrici e dei lavoratori precari della conoscenza».Pantaleo ricorda quindi l'appuntamento il 9 luglio a Roma per l'assemblea nazionale «Jobs Map: usciamo dal precariato della conoscenza» promossa dal sindacato, che si terrà nell'aula «Sergio Musmeci» del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma Tre, in Largo G. B. Marzi, 10. Un'assemblea, conclude, «per definire un'agenda di lotta per lo sblocco del turn over; copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nella scuola; il rinnovo dei contratti nazionali; investimenti su scuola, università, alta formazione artistica e musicale e ricerca pubblica; per una riforma del reclutamento e per l'estensione di diritti e tutele a tutti i precari a prescindere dal tipo di contratto con cui lavorano».