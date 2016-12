L’indignazione è stata generale. O forse no. Perché il caso della professoressa senza più contratto in una scuola paritaria di Trento in seguito a voci sulla sua presunta omosessualità mette in evidenza «una delle contraddizioni di fondo» della legge che in Italia regola il variegato mondo degli istituti paritari.Un esercito, a guardare i numeri: quasi 14 mila dall’infanzia alle superiori anche se poi il tasso di copertura è inferiore a quello delle scuole statali, per il basso numero di sezioni in ciascuna realtà.Il dito nella piaga lo mette Bruno Moretto, “veterano” della battaglia contro le paritarie, uno dei protagonisti del referendum contro il finanzia- mento alle scuole materne parificate che a Bologna aveva spaccato la maggioranza di centrosinistra, diviso il Pd e la Cgil. «C’è un problema costituzionale», accusa dunque il portavoce del comitato Scuola e Costituzione. Perché, riassume, «non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca: se vuoi la piena libertà in una scuola religiosa non puoi pretendere di avere anche dei finanziamenti pubblici».Mentre proprio questo sarebbe il caso del Sacro Cuore di Trento.In Italia, secondo l’anagrafe del Miur gli istituti non statali e paritari sono 13.960 (dati che risalgono però al 2009/10), dove la parte del leone la fanno le 9.899 materne, ci sono poi 1.525 primarie, 692 secondarie di primo grado e 1.844 di secondo grado ovvero superiori.Numeri che però comprendono, va subito detto, anche gli istituti gestiti direttamente dagli enti locali.