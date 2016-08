Genova, sabato scuole chiuse per crisi

3 luglio 2014 A - A

C'è la crisi, a Genova le scuole superiori resteranno aperte soltanto dal lunedì al venerdì. Sabato giornata di festa, quindi, per gli studenti che comunque durante la settimana resteranno comunque in classe con un orario più lungo. Come riporta il Secolo XIX, la conferma arriva dalla Provincia con una nota del Commissario, inviata ai dirigenti scolastici.Dunque, si legge nel comunicato, «chiusura al sabato degli istituti superiori gestiti dalla Provincia di Genova e orario curricolare esteso su cinque giorni settimanali a decorrere dal prossimo anno scolastico 2014-2015» a causa del «perdurare della crisi finanziaria determinata dai pesanti tagli ai trasferimenti agli Enti locali e aggravata dai provvedimenti governativi».I tagli, prosegue la Provincia, «impongono decisioni drastiche ma necessarie al fine di contenere al massimo tutti i costi che incidono sul bilancio e tra queste le utente ed i costi di riscaldamento relativi agli istituti scolastici di competenza provinciale». Per questo motivo, continua la nota, «è stato deciso che, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, la disponibilità dei plessi scolastici sarà limitata a cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Pertanto, nella giornata di sabato, tutti gli edifici ospitanti istituti di istruzione superiore dovranno rimanere chiusi». La speranza è che «la situazione in futuro possa migliorare».Gli istituti coinvolti sono 35, con le succursali, mentre a restare a casa il sabato saranno migliaia di persone tra studenti, docenti e collaboratori scolastici. A questo punto, conclude il Secolo, «gli istituti scolastici dovranno adeguarsi per rimodulare l'orario di insegnamento scegliendo se effettuare uno o più rientri pomeridiani o aggiungere ogni giorno una o più ore di lezione a fine mattinata».