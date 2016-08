MILA SPICOLA: «Dialogo tra due docenti»

3 luglio 2014 A - A

Dialogo tra due docenti mamme. Atto unico. Esterno giorno. Protagoniste: Marisa, 57 anni, docente di lettere nella secondaria di primo grado, vicaria di plesso. Gaia, docente di arte e immagine nella stessa scuola, stesso Consiglio d’istituto. Palermo, 2 luglio 2014, ore 15.30. S’incontrano per caso alla fermata dell’autobus e una delle due ha il giornale spalancato sulla notizia della «rivoluzione contrattuale».Marisa: «Non mi pare malaccio dai. La scelta dei docenti a cui dare incentivi economici spetta ai dirigenti scolastici... ».Gaia: «Marisa, tu sei vicaria con funzioni strumentali, hai il tuo incentivo derivante da queste funzioni, è previsto già oggi, e ti ha scelta il dirigente scolastico, mi spieghi dove sta la novità? E anzi ci è andata bene, tu sei in gamba. Ma c’è la scuola di mio figlio Carlo, che ha la dirigente che tu sai e che ha scelto come vicaria niente popodimeno che la nuora. Che coppia... ».M: «Gli Istituti resteranno aperti dalle 7 alle 22, per attività scolastiche, di recupero, extrascolastiche, associazionistiche e nel mese di luglio. È quello che desideri da sempre, che non sai dove lasciare i figli a luglio e agosto per quel corso in Finlandia... ».G: «Ma tu pensi che io mi azzardi a lasciare mio figlio a scuola a luglio senza aria condizionata? Mare, sole, montagna, giochi, letture. Se prevedesse questo lo capirei. Quanto al tenere la scuola aperta, Marisa, ma da noi com’è? Abbiamo attività tutti i giorni e sempre. Però non c’è il tempo pieno. Non credi che i nostri alunni, in periferia, non avrebbero bisogno per prima cosa di essere equiparati a tutti gli altri e avere un tempo formale di studi uguali a tutti gli altri bambini italiani? Da noi entrano alle 8 ed escono alle 12/13. Quando va bene e non ci sono intoppi di bidelli che mancano. Sì, poi abbiamo il teatro, la musica, lo sport, coi progetti Pon e Por etc etc... Ma sai bene che sono opzionali e non tutti vengono. E più di tanto non incidono nei rendimenti delle competenze di base. Alle prove Invalsi poi crollano. Tu insegni italiano, chi meglio di te sa quali debolezze dei bambini più poveri e fragili non riesci a recuperare e quanto incide in loro la mancanza dell’asilo e del tempo pieno. Certi arrivano in prima media e non sanno leggere e scrivere. Ecco, se allineano il tempo scuola formale in tutta Italia poi possiamo sbizzarrirci in tutte le attività extrascolastiche che vogliamo. Non credi? Voglio dire: io insegno arte, e sono la paladina dei laboratori e della attività creative e ricreative, mae fare di conto... ».M: «Però ripeti sempre che trascorri 36 ore a scuola e vuoi che emerga il sommerso... ».G: «Vero è. Addirittura sostengo il cartellino. 36 ore. Nel pubblico impiego conta come contratto a tempo pieno: hanno una sola idea di dove prendere i soldi per corrispondere l’equo compenso del tempo pieno? Se non lo danno a noi, lo tolgano anche agli impiegati del catasto, a quelli comunali, a quelli regionali. 36 ore mi stanno benissimo purché equiparate come livello economico a quello di tutti gli altri impiegati dello Stato a tempo pieno con qualifica di lavoro per laureati. Anche se, lo sai, si è docenti anche quando si va al cinema, quando si legge un libro e quando si va a teatro. Perché arricchiscono il bagaglio culturale. Però non capisco questa cosa del “a chi lavora di più e ha funzioni aggiuntive”. Tu hai funzioni aggiuntive e già hai un tot in più dalla contrattazione d’istituto. Gli cambieranno nome, a quell’in più, e lo chiameranno premio e non contrattazione d’istituto. E vabbe’. Il mio caso è diverso. Io ho 253 alunni, 9 classi. Sono di quelle pazze che prevede verifiche scritte e prove di vario genere per ciascuno di loro. Almeno 3 a quadrimestre. Si tratta di circa 1.500 compiti. Considerando anche solo 5 minuti di correzione e trascrizione della valutazione nelle griglie e poi nel registro di classe fanno 120 ore circa l’anno. Solo per questo. Mettici i consigli straordinari e mettici la didattica individualizzata, per potenziare le eccellenze e le debolezze. Di 253 alunni. Io non ho mai accettato funzioni aggiuntive (che già oggi sono pagate) per dedicarmi a loro. Potrei fare meno per loro, fare un bel corso di acquerello per le mamme, e mi procurerebbe un po’ di soldi in più e una tacchetta nel cv interno d’istituto. No? Ok, non saranno tutte così le docenti delle educazioni (anche se ne conosco parecchie), ma già è una discriminante. Aggiungici poi che tante di noi studiano. Pedagogia, didattica, metodologia, innovazione, digitale... Spero venga considerato... Litigai con la ex preside per avere due giorni per un corso sull’innovazione metodologica a mie spese... Non sapeva come coprirmi. Scusami se te lo chiedo Mari, e senza polemica, lo sai, ma tu quanti corsi di aggiornamento ti sei fatta negli ultimi dieci anni? Non dico quelli previsti dal preside, ma proprio tuoi, di tua iniziativa. E che innovazione hai introdotto nella tua didattica? Eppure risulteresti sulla carta la docente modello secondo le nuove indicazioni: vicaria e con funzione aggiuntiva. Ma quale valore aggiunto per i tuoi alunni hanno queste due funzioni? Capisco che è servizio prestato alla scuola, ma anche il docente che si concentra sugli alunni, si aggiorna, si mette in discussione, puntando sulla propria formazione continua, svolge un servizio importante se non di più. E quelli che vanno a farsi io gli? Comunque penso che queste cose, il numero degli alunni, il proprio curriculum scientifico e formativo, debbano pesare anche. Se non conteranno sai come finirà? Che tu che già sei pagata in più rimarrai uguale e io, che non sarò pagata in più, mi incazzerò e farò solo ciò che mi tocca. Non farò quell’in più che comunque tiene in piedi la scuola italiana».M: «Io avrei voluto, ma con le responsabilità che avevo come facevo? E comunque credo di essere un’ottima insegnante, no? Ho insegnato greco per tanti anni e poi sono passata a italiano alle medie, in periferia».G: «Lo sei, certo che lo sei. Però ti sei laureata nel 1980, detesti i pc e li usi solo e soltanto per necessità e “mai mai un pc in classe da me!!!”. O sbaglio? E il punto non è il pc, diciamolo. È il mettersi in discussione di fronte ai ragazzi: col loro linguaggio e le loro vite di oggi. La prof di greco di mio figlio, “mamma, non ci guarda mai in faccia e ha messo 4 a tutti perché così capiamo con chi abbiamo a che fare” quarta ginnasiale. Su 34 alunni 24 col debito in greco. Anche lei ha una marea di funzioni strumentali... Questo non per generalizzare ma per capire, no?».M: «E però questa cosa di uscire un anno prima da scuola dai, io sono d’accordo».G: «Primo: certo, non tagliano mica l’anno dal suo segmento, dalla media, e il punto non è quello. Marisa, dai: con quale progetto educativo? Con quale profilo? Un anno prima per far cosa? Con quali competenze nelle singole tipologie di scuola e per quale mestiere? Con quale flessibilità mentale? Quella del pappagallino ammaestrato che esigiamo alcune di noi? Molti degli allievi delle superiori rimangono fermi nei banchi per educazione, ma metodi e linguaggi sono assolutamente non all’altezza delle loro esigenze. Specie ai licei. E non parliamo dei tecnici e dei professionale. Un anno in meno... È questo il problema dei nostri alunni? O altri cento? Marisa? Che dici? Tuo figlio è ingegnere in Canada. Che cosa faranno da grandi i miei figli? E i nostri alunni? E ancora stiam qua a pensare che l’anno in più o in meno faccia la differenza? Dobbiamo rivoltare il contenuto e i profili in ingresso e in uscita. Questa è la rivoluzione. Molti di noi vogliono un cambiamento ben maggiore di quello prefigurato in queste anticipazioni, ma credo ci sia lo spazio per raccontarlo».M: «E comunque, parliamone. In modo maturo. Parliamone. Io tra 5 anni andrò in pensione. Non mi viene in testa di cambiar tutto, dovete farlo voi docenti giovani».G: «Che siamo la minoranza dei docenti.. Marisa!! Le docenti han quasi tutte la tua età!! Come la innovi la scuola? Con tutta la tua buona volontà... Dai... Sei stanca... Sì, insegnare è la tua vita, sei bravissima, ma, sii onesta, ti svegli al mattino per capire come sperimentare il?».M: «No, con tutte le cose che abbiam da fare».