Maturità, denunciato sito per anticipazioni

Prometteva le soluzioni delle tracce della Maturità «in diretta», via chat, agli studenti che venivano incitati a inviare la fotografia della traccia stessa per poi ricevere a breve l'elaborato della prova svolto da un team di professori. Il sito Scuolazoo.com è stato denunciato per istigazione a delinquere dalla Polizia postale, insieme al gruppo di esperti arruolati per l'occasione, «per aver pubblicamente istigato la commissione del reato di cui all'art. 1 L. nr.475/1925 che punisce «chiunque, con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici ovverosia quello di produrre tali scritti ad esami pubblici».«Da anni il sito Scuolazoo.com si propone di offrire un supporto on line ai maturandi con iniziative non solo accademiche ma anche goliardiche. È un modo come un altro, certamente legale, per andare incontro allo stress di chi è chiamato a svolgere una prova importante della propria vita. Da parte nostra non c'è stata alcuna violazione di legge». Il 26enne Paolo De Nadai, socio fondatore nonchè amministratore delegato del sito, non riesce a comprendere le ragioni che hanno spinto la polizia postale a denunciare per istigazione a delinquere il portale e il gruppo di esperti che promettevano le soluzioni della tracce della maturità 'in diretta, via chat.La diretta della prima prova di maturità è iniziata di buon'ora, oggi, sui portali web dedicati agli studenti. Dopo i consigli per ottimizzare le ore di studio, le esercitazioni sulle possibili tracce, le interviste ai professori e le indiscrezioni, questa mattina, una volta uscite le tracce scelte dal ministero dell'Istruzione per la prima prova di italiano, pochi minuti dopo la lettura e la consegna dei plichi ai ragazzi, le tracce sono state fotografate e sono state pubblicate online.Lo step successivo, hanno promesso redazioni di alcuni siti, è stata la pubblicazione dello svolgimento delle varie tracce. Grande attenzione è stata dedicata al tema su Salvatore Quasimodo, mentre ha destato scalpore quello ispirato all'articolo dell'architetto Renzo Piano sulle periferie. In attesa dei commenti dei maturandi, all'uscita delle scuole, qualche tweet è stato dedicato alle tracce da ex maturandi. «Magari fossero uscite a me tracce come queste! Per noi solo tempi Magris!», «ride la gazza... Macchè ragazza» e qualche riferimento a Quasimodo come il Gobbo di Notre Dame.