Maturità, 2a prova tra Luciano e integrali | TRACCE

19 giugno 2014 A - A

È il giorno della seconda prova della maturità per circa 500mila studenti in Italia. Ieri il tema di italiano, dalle 8 di questa mattina i ragazzi sono invece tornati tra i banchi per la prova di indirizzo (ovvero matematica allo scientifico, greco al classico o lingua straniera al liceo linguistico).Il testo scelto per la seconda prova di maturità 2014 al liceo classico, una versione di greco, sarebbe «L'ignoranza acceca gli uomini» di. Lo affermano alcuni blog specializzati sulla scuola.Il primo problema del liceo scientifico è lo studio di una, il secondo riguarda la risoluzione di una funzione. Il primo problema, secondo i tutor del sito Skuola.net, è "tipico problema di analisi con lo studio di una funzione integrale. Vi sono molte richieste relative sia al calcolo differenziale (massimi, minimi, flessi) sia a quello integrale (volume del solido di rotazione). Il tutto a partire dal grafico della funzione da studiare".. Secondo i tutor "Anche qui le richieste sono legate allo studio di una funzione di cui è già fornito il grafico. In particolare, vi sono alcune richieste sulla determinazione di massimi e minimi, una sul calcolo di un integrale per l'area e infine una richiesta di deduzione del grafico di una nuova funzione a partire da quella data". I questionari, invece, riguardano algebra, analisi, geometria analitica e trigonometria. Il commento dei tutor è: "Sebbene vi siano richieste di ogni tipo nessuno dei questionari presenti mostra un particolare grado di complessità".Per il Liceo linguistico, lingua francese, la prova di oggi prevede un testo di attualità ', tratto da 'Le Mondè del gennaio 2004. Un brano ditratto da «», per la comprensione e produzione in lingua straniera del testo letterario, e un testo di attualità un testo tratto da, sono le tracce uscite per il Liceo Linguistico nel secondo giorno della maturità. È quanto riporta sempre. Per l'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione, invece, la prova scritta è sulla conservazione corretta degli alimenti. Infine le tracce di scienze sociali riguardano: Marx, Tocqueville e la mobilità sociale.Gli studenti di pedagogia hanno a che fare con ambiente di apprendimento. Per i geometri si tratta dell'esproprio.Tempo qualche giorno di riposo e l'esame tornerà con il temuto '' (lunedì). Dopo circa una settimana, infine, al via gli orali. Poi sarà vacanza.A poco più di mezz'ora dall'inizio della seconda prova di maturità 2014, sul web si trova già la traduzione della versione di greco che sarebbe stata scelta per i licei classici: «L`ignoranza acceca gli uomini» di Luciano di Samosata.