"La scuola che cambia il mondo": è la conferenza stampa in programma oggi alle 14, presso la Sapienza Università di Roma (Facoltà di Lettere e Filosofia - sala Odeion), organizzata dalla Fondazione Patrizio Paoletti.L’incontro, aperto al pubblico, sarà l’occasione per discutere sul ruolo dell’insegnante e sul valore dell’educazione - entrambi fondamentali ma troppo spesso sottovalutati - per favorire la crescita personale e lo sviluppo economico e sociale di un paese.In particolare, verranno presentati i risultati della ricerca Speranza, ottimismo e resilienza oltre i confini. Non arrendersi di fronte alle difficoltà. Uno studio cross-culturale che la Fondazione Paoletti - in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, la Sapienza Università di Roma e l’International Hope Research Team - ha realizzato in Italia, Repubblica Democratica del Congo, India e Perù per valutare come gli insegnanti percepiscono se stessi e il proprio lavoro. Interverranno Tania Di Giuseppe, psicologa della Fondazione Patrizio Paoletti; Salvatore Soresi, professore ordinario di Psicologia dello sviluppo e di Psicologia dell’educazione presso l’Università degli Studi di Padova; Patrizio Paoletti, presidente della Fondazione Patrizio Paoletti; Annasilvia Bombi, professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso la Sapienza Università di Roma; Albert Tshiseleka Felha, ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo in Italia.