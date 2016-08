3 luglio 2014 A - A

PANTALEO

VERTECCHI

MILA SPICOLA

«Dialogo palermitano

tra due mamme docenti»

Precedente Pagina 1 di 3 Successiva

Una legge delega per cambiare verso alla scuola italiana. Con apertura degli istituti anche di pomeriggio, orario a 36 ore settimanali per tutti i docenti di ruolo con un aumento dello stipendio ma solo per chi svolga incarichi supplettivi particolari, cancellazione delle supplenze brevi e delle graduatorie di istituto, e molto altro.A questo lavora al Miur il sottosegretario Roberto Reggi con il gruppo chiamato a elaborare proposte sulla carriera degli insegnanti (su cui è arrivata anche un’indicazione Ue per una maggiore diversificazione dei percorsi dei docenti), con l’obiettivo appunto di portare una bozza di legge sul tavolo del premier Renzi tra meno di 15 giorni.Al centro dell’impianto una parola chiave, flessibilità, e una figura, quella del dirigente scolastico chiamato a gestire tutta l’organizzazione degli orari. Un impianto che non dovrebbe comportare costi aggiuntivi ma piuttosto risparmi, per 1.5 miliardi, grazie appunto all’addio alle chiamate esterne per supplenze inferiori ai 15 giorni (gli assenti saranno sostituiti dai colleghi di ruolo dello stesso istituto).Ma anche all’ipotesi di taglio di un anno nel percorso delle superiori, da ridurre da 5 a 4 anni. Si prevedono poi I’apertura prolungata fino a sera degli istituti e il calendario allungato fino a luglio, per costruire l’idea di una scuola come «spazio educativo permanente», dove possa studiare chi deve recuperare e più in generale aperta al territorio e alle sue associazioni.