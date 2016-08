18 luglio 2014 A - A

«Un fatto devastante per la ricerca contro l'Aids»: così hanno commentato gli organizzatori della conferenza mondiale contro la malattia, che avrà inizio domenica a Melbourne, in Australia, alla notizia che un centinaio di ricercatori di «fama mondiale» erano sul volo della Malaysia Airlines precipitato in Ucraina.Tra le vittime c'è un portavoce dell'Organizzazione mondiale della Sanità, il 49enne britannico Glenn Thomas e il massimo esperto olandese di Aids, Joep Lange, padre di quattro ragazze. Uno dei ricercatori australiani della conferenza, Clive Aspin, ha spiegato che «c'è un enorme sentimento di tristezza qui, le persone sono in un mare di lacrime nei corridoi». «Queste persone erano le migliori e le più brillanti, gente che ha dedicato gran parte della propria carriera a combattere questo virus terribile».Tutto questo è devastante». Altre fonti hanno commentato al Guardian come «la conoscenza andata perduta è insostituibile, su quel volo c'erano degli scienziati che guidavano la ricerca mondiale». Con un commento finale da parte di Trevor Stratton, da anni impegnato nella lotta alla malattia, che ha parlato con il network Abc: «La cura per l'Aids poteva essere su quell'aereo, semplicemente non lo sappiamo». La conferenza si terrà regolarmente, con la partecipazione anche di Bill Clinton e Bob Geldof.