30 giugno 2014 A - A

Martedì 1° luglio alle ore 18:30 presso la libreria Fandango Incontro a Roma (via dei Prefetti 22), si terrà la prima presentazione del libro «Stamina. Una storia italiana di Donata Lenzi e Paola Benedetta Manca» (Editori Internazionali Riuniti - € 17,50). Insieme alle due autrici interverranno il presidente del Pd, Matteo Orfini, il direttore de L’Unità Luca Landò, e il direttore di Le Scienze Marco Cattaneo.Più di cinquecento ordinanze della magistratura civile, indagini penali in corso, i Tar, comitati insediati e poi cancellati, sperimentazioni mai partite, leggi che decidono cure, leggi inapplicate, centinaia di ore di trasmissioni televisive. Il Papa, il Presidente della Repubblica, tre ministri, i Nas, l’Aifa, il Senato, la Camera, Le Iene, Adriano Celentano, la Lollobrigida.E poi l'Europa, la Svizzera, l'Ucraina, Capoverde, Israele. Gli scienziati contro (molti), quelli pro (pochi). Tutti ruotano intorno a un metodo di cura, il cosiddetto “metodo Stamina”, che non si sa cosa sia ma accende molte speranze e molti interessi, e la cui fortuna si deve all’abilità del promotore, il professore di psicologia Davide Vannoni, capace di sfruttare al meglio falle e debolezze del Sistema sanitario. Più forte di tutto, la forza della disperazione dei malati e delle loro famiglie che hanno deciso, contro tutti e tutto, di credere.Questa è la storia del metodo Stamina ricostruita da Donata Lenzi, deputata e componente della Commissione affari sociali, e da Paola Benedetta Manca, giornalista. Una storia dove le responsabilità sono molte ma tutti hanno una scusa per non assumersele e dove non si arriva mai alla fine. Una storia molto italiana.Donata Lenzi è deputata in questa XVII legislatura, membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e capogruppo del Pd in Commissione, è anche membro della Giunta del regolamento della Camera. Ha iniziato a occuparsi di politica a trentasette anni sulla spinta referendaria, è stata assessore provinciale e consigliere comunale a Bologna.Paola Benedetta Manca, di origine sarda, è giornalista del quotidiano l'Unità dal 2010. Scrive anche per Il Fatto Quotidiano, Il Resto del Carlino e Lettera 43. Ha lavorato anche per IlSole24Ore e per l'edizione bolognese del Corriere della Sera. Ha partecipato alla realizzazione dei libri: Uomini che amano le donne e Anna Maria Cancellieri: l'esperienza Bologna. Ha studiato Scienze politiche all'Università di Bologna.