Tanto sport per migliorare i voti a scuola

Volete che vostro figlio abbia successo negli studi? Iscrivetelo a basket, a tennis, a calcio. Insomma, fategli fare sport! Questo il consiglio che emerge da uno studio, pubblicato sul Journal of Pediatrics, in cui si dimostra che l'attività fisica in giovane età aiuta ad avere un rendimento scolastico di alto livello.Già gli antichi ("mens sana in corpore sano") sapevano che fare sport nell'infanzia e nell'adolescenza è cruciale per il mantenimento della salute non solo fisica, ma anche mentale, per il resto della vita. Ma c'è di più: anche il rendimento accademico ne trarrebbe giovamento. Questo deriverebbe dal fatto che l'attività fisica migliora la capacità cardiorespiratoria, la potenza muscolare e le abilità motorie, tutti fattori che hanno effetti sullo sviluppo delle capacità cognitive. Ma quale tra questi fattori è il più importante?I ricercatori dell'Università Autonoma di Madrid, guidati da Irene Esteban-Cornejo, hanno analizzato i risultati scolastici di oltre 2000 bambini e adolescenti spagnoli, con età compresa tra i 6 e i 18 anni, correlandoli singolarmente a questi tre elementi. Ne è emerso che lo sviluppo delle abilità motorie, che include il controllo fine dei movimenti, l'equilibrio e la coordinazione, è il fattore che maggiormente favorisce buone performance scolastiche: probabilmente è dovuto al fatto che questi processi coinvolgono attivamente (anche se noi non ce ne rendiamo conto) molte aree del nostro cervello; la frequente attivazione di questi circuiti neurali li rafforza, rendendoli poi più efficienti anche per un uso scolastico. Ora non resta che promuovere, dentro e fuori le scuole, le attività sportive.