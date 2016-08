Ratatouille... E eviti di sprecare cibo

Ricordate Remy il celebre topolino che, nel lungometraggio animato firmato Pixar, reinterpretava la Ratatouille, il tradizionale piatto provenzale a base di verdure stufate, rendendolo una prelibatezza degna dei migliori riconoscimenti gastronomici? Devono essersi ispirati al cartone animato, all’imminente e discusso Expo che avrà per tema l’alimentazione e al dato che ogni anno in Italia si gettano nei rifiuti 76 kg di cibo a testa, i quattro giovani veneti, Giorgia, Matteo, Luca ed Elena, che hanno creato un’app per smartphone per contrastare lo spreco di cibo. Il nome dell’applicazione, manco a dirlo, è Ratatouille. Disponibile dal 6 maggio scorso su Apple store, permette agli utenti di condividere online il cibo da scambiare, o vendere, con gli altri partecipanti del network.Bisogna ridurre lo spreco di cibo che ogni giorno si consuma nelle nostre case e nel nostro frigo. Vuoi perché si è sbagliato a fare la spesa o perché ci si accorge che non si riuscirà a consumare quanto acquistato prima della scadenza. E allora, ecco che all’interno di H-Farm, l’incubatore di start up con sede in provincia di Treviso, i quattro ragazzi in un mese hanno realizzato un frigo virtuale del quale è possibile indicare i prodotti in eccesso che si vogliono donare. Per ogni alimento messo in condivisione è possibile indicare la data di scadenza e gli orari e i giorni in cui gli utenti possono passare a ritirarlo. L’app è geolocalizzata e permette di sapere, in un raggio d’azione deciso dall’utente, quali altri utenti sono presenti e quali sono i prodotti disponibili. Un’applicazione dall’interfaccia semplice e curiosa pensata per un’esigenza concreta: non sprecare cibo.Ma c’è chi già intravede in Ratatouille uno strumento per potenziare il consumo a chilometri zero o il turismo enogastronomico locale.Le potenzialità dell’applicazione sono più ampie perché da una parte potrebbe essere utilizzata da mense e ristoranti e dall’altra, grazie alla geolocalizzazione, diventare uno strumento importante di vendita per i piccoli produttori locali. Il turista che si muove in una determinata zona può trovare subito, sul suo tablet o sullo smartphone, le offerte dei produttori agricoli della zona.Un modo, infine, anche per recuperare quel rapporto di vicinato che nelle grandi città si sta perdendo, per socializzare e portare avanti buone pratiche di condivisione.Realizzata esclusivamente in inglese, per ora, Ratatouille è disponibile solo per iPhone ma presto, assicurano i programmatori, sarà resa disponibile anche in versione Android.Fonti:L’intervista agli ideatori dell’app: http://vimeo.com/70649451