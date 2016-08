Non tutti i diamanti sono per sempre

Un diamante è per sempre. O forse no, almeno a livello microscopico. In un articolo pubblicato su Journal of Physical Chemistry Letters, alcuni ricercatori della Rice University del Texas, raccontano come cercando di rendere solubile il carbonio presente nell'antracite (una delle forme di carbone più utilizzate), si siano imbattuti in un curioso fenomeno. Ed Billups, il leader del gruppo di ricerca, e i suoi colleghi mentre osservavano l'antracite a un microscopio elettronico, hanno assistito alla formazione di strutture tridimensionali di carbonio molto forti. Si trattava di diamanti della dimensione di alcuni nanometri (un nanometro corrisponde a un miliardesimo di metro). Quanto osservato dai ricercatori texani conferma ciò che il fisico teorico, sempre della Rice University, Boris Yakobson e i suoi colleghi di un Politecnico di Mosca hanno precedentemente studiato. Essi infatti hanno creato un diagramma in cui evidenziano le condizioni necessarie per ottenere chimicamente, senza alcuna pressione fisica, all'interno della grafite (un altro composto comune del carbonio) un microfilm di diamanti, detto "diamane". Nel loro lavoro hanno rappresentato cioè le condizioni per ottenere uno strato di materia sottilissimo, avente tutte le proprietà termiche e di conduzione elettrica caratteristiche dei diamanti.Solitamente per la formazione dei diamanti visibili a occhio nudo servono quantità di energia e livelli di pressione e temperatura molto elevati. Per formare invece questi diamanti microscopici nei laboratori della Rice University è bastato il raggio di un microscopio elettronico. Secondo Pavel Sorokind, uno dei ricercatori russi che ha lavorato con Yakobson, il diamane oltre a essere una tecnologia facilmente replicabile in laboratorio, potrebbe trovare grande applicazioni in moltissimi settori: dalla meccanica all'elettronica non trascurando l'ottica, tutto a livello nano naturalmente.Quanto osservato da Ed Billups e il suo team, seppure confermi la possibilità di ottenere chimicamente questi diamanti microscopici mette in evidenza anche un problema. Come infatti dice Billups stesso, "I diamanti più piccoli non sono stabili e ritornano presto allo stato originale, all'antracite". Capire sotto quali condizioni si formino questi nanodiamanti, in quali composti del carbonio e quanto si mantengano stabili si rivela quindi l'unico modo per poter poi procedere all'utilizzo di questo materiale nelle nanotecnologie.Fonti: