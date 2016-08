Mondiali: ma quante figurine Panini devo comprare?

Con i Mondiali di calcio non poteva mancare l’arrivo dell’album Panini delle figurine dei calciatori 2014 FIFA World Cup Brazil. Ma quante figurine bisogna acquistare per riuscire a completare la raccolta dei 640 calciatori?"Si dovrebbero comprare 4505 figurine" dice Matthew Scroggs, che ha svolto uno studio probabilistico, pubblicato poi sul suo blog, commentando ogni passaggio matematico come se fosse un esercizio svolto del liceo. Scroggs, infatti, oltre a essere un collezionista di album dei giocatori, è un insegnante in una scuola secondaria londinese.Quello che emerge è che la spesa complessiva per completare l’album è di oltre 400 sterline (pari a poco più di 500 euro), costo dell’album incluso. Se invece si ordinassero le ultime 100 figurine mancanti sul sito della Panini si avrebbe un notevole risparmio: si dovrebbero acquistare solo 1285 figurine.Un altro fattore che potrebbe ridurre i costi è lo scambio dei doppi con i compagni, un’operazione che nei calcoli non è stata considerata.Un articolo scientifico sull’argomento è Paninimania: sticker rarity and cost-effective strategy, scritto da Sylvain Sardy e Yvan Velenik, due ricercatori di teoria della probabilità dell’Università di Ginevra. Gli studiosi hanno acquistato realmente le figurine, verificando che ognuna di esse avesse la stessa probabilità di uscita.Hanno analizzato anche quanto lo scambio di doppioni con i collezionisti potrebbe ridurre il numero di figurine da acquistare: idealmente per terminare l’album basterebbe acquistare 640 figurine, pari al numero di figurine dell’album... ma solo nel caso in cui potessimo scambiare quelle doppie con un numero infinito di collezionisti.Fonti