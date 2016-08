Il pene delle femmine

Scienziati giapponesi e brasiliani hanno individuato in alcuni insetti che vivono nelle profondità delle grotte una caratteristica molto particolare: sono il primo esempio di animali con gli organi sessuali invertiti. Le quattro specie studiate appartengono tutte a un unico genere chiamato Neotrogla e scoperto solo nel 2010. Ed è proprio nel loro ambiente naturale, le grotte, che i ricercatori, guidati da Kazunori Yoshizawa della Hokkaido University in Giappone e Rodrigo Ferreira della Federal University of Lavras in Brasile, hanno osservato la particolare attività sessuale di questi insetti. Le femmine cercano i compagni in modo piuttosto aggressivo e durante l’accoppiamento - che dura dalle 40 alle 70 ore - attraverso un organo simile al pene, chiamato "gynosome", penetrano i maschi dai quali estraggono il liquido seminale. Nel 2010 Ferreira aveva inviato degli esemplari prelevati dalle grotte brasiliane a Charles Lienhard a Ginevra, che li ha riconosciuti come appartenenti a un nuovo genere e ha descritto lo strano organo degli esemplari femmine. Recentemente però gli scienziati sono tornati nella grotta per studiare l’accoppiamento di questi insetti. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Current Biology. I risultati aprono la strada a interessanti studi su questi insetti per imparare cosa li rende così speciali. I Neotrogla offrono nuove opportunità di studio sulla selezione sessuale, il conflitto tra i sessi e l'evoluzione, dicono i ricercatori.Fonti: