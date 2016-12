Gravidanze contagiose

Le decisioni di noi donne donne sono influenzate dalle persone che frequentiamo, soprattutto le amiche. E questo vale anche per scelte fondamentali come quando intraprendere una gravidanza. La conferma viene dal Centro di Ricerca sulle Dinamiche Sociali della Bocconi che recentemente ha pubblicato uno studio sull'American Sociological Review secondo cui la decisione di avere un bambino durante la prima età adulta si trasmette in maniera contagiosa all'interno di un gruppo di amiche. Molte ricerche precedenti avevano osservato come l'ambiente in cui viviamo e le persone che abbiamo accanto (parenti, colleghi e amici) influenzino le nostre decisioni, anche in materia di maternità. Questa ricerca però, che ha seguito la vita di 1700 donne americane dai 15 ai 30 anni, è la prima che si focalizza strettamente sul gruppo delle amiche.Come spiega Antonietta Balbo, una delle autrici dell’articolo, lo studio " mostra come il contagio sia particolarmente forte in una finestra temporale stretta: cresce subito dopo la nascita di un bambino tra le amiche della scuola superiore, raggiunge un picco dopo due anni, e poi decresce, diventano trascurabile nel lungo periodo".Ma quali sono le ragioni che giustificano questa influenza reciproca all'interno di un gruppo di amiche, anche su scelte così personali e delicate come la maternità?Secondo i ricercatori della Bocconi sostanzialmente ci sono tre fattori che favoriscono la decisione di una donna di avere un figlio dopo la gravidanza di un'amica. Di sicuro la tendenza a confrontare la propria vita con quella degli altri è il primo di questi meccanismi, ma come dice la Dottoressa Balbo, non dobbiamo dimenticare "che gli amici sono una forte di apprendimento importante. Diventare genitore è un cambiamento radicale. Osservando i loro amici, le persone imparano come far fronte a questo nuovo ruolo". Inoltre ci sono dei vantaggi pratici nell'avere figli in anni vicini alle amiche, come per esempio la possibilità di condividere esperienze e consigli, condivisione che oltretutto va a rafforzare il legame di amicizia.Per approfondire: