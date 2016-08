E dopo 3 giorni decido con la mia testa

Quanto conta l’opinione degli altri sul giudizio che formuliamo? Molto: è risaputo che la pressione sociale è un elemento che influenza fortemente i nostri pareri. Tuttavia, secondo una nuova ricerca, dura poco. La nuova ricerca della South China Normal University suggerisce che le persone solitamente cambiano le loro opinioni personali in modo da rientrare in linea con le norme di gruppo, ma il cambiamento sembra durare solo tre giorni.Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista Psychological Science, le persone cambiano i propri pareri per omologarli a quelli del gruppo. Ma questo effetto, secondo i ricercatori, durerebbe solo 3 giorni. "I nostri risultati suggeriscono che l'esposizione alle opinioni altrui faccia effettivamente cambiare le nostre opinioni private, ma queste non cambiano per sempre", dice l'autore dello studio Rongjun Yu. "Proprio come la memoria di lavoro può contenere determinate informazioni e un farmaco può essere efficace per certo periodo di tempo, l’influenza sociale sembra avere una finestra di tempo limitata per la sua efficacia". Il fatto che i giudizi personali siano influenzati dalle opinioni degli altrui è un fenomeno ben consolidato nel campo della ricerca psicologica. Yu e colleghi hanno deciso di indagare più a fondo nella questione. Hanno quindi reclutato degli studenti universitari cinesi che hanno esaminato 280 fotografie di donne cinesi e ne hanno valutato l'attrattività su una scala di 8 punti.Ebbene, le opinioni sulle foto digitali osservate erano abbastanza uniformi, ma dopo 3 giorni, quando l’esperimento si è ripetuto, i pareri hanno iniziato a variare. Ora gli scienziati hanno intenzione di approfondire i loro studi per capire se ci possa essere un motivo neurologico per la durata dell’effetto di manipolazione delle opinioni.Fonti: