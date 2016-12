Bromo, essenziale per la vita

Un nuovo elemento chimico si aggiunge ai ventisette essenziali per lo sviluppo della vita: il bromo.Gli scienziati del Medical Center dell’Università di Vanderbit hanno dimostrato per la prima volta che questo elemento è essenziale per lo sviluppo dei tessuti di tutti gli organismi: dagli animali marini primitivi all’uomo.«Senza bromo, non ci sono animali. Ecco la scoperta», sostiene Billy Hudson che ha condotto lo studio sui moscerini della frutta.La scoperta può avere importanti implicazioni anche sulla salute umana. Per esempio, si pensa che un surplus di bromo in pazienti in dialisi, potrebbe apportare grossi benefici. Dallo studio, pubblicato su Cell il 5 giugno, emerge infatti che il bromo contribuisce a definire la formazione dei cosiddetti ponti di collagene, strutture che sottendono la membrana dei tessuti, comprese le zone di filtraggio del rene.Esiste un particolare legame chimico che funge da “fermo” tra il collagene e le molecole che formano le impalcature di cellule, cioè i tessuti. Se questo legame però risulta difettoso, possono presentarsi malattie autoimmuni, come la sindrome di Goodpasture.Gli scienziati, mediante diversi esperimenti su moscerini della frutta, hanno provato che la presenza del bromo porta alla formazione corretta di questo legame. Se il bromo viene eliminato dalla loro dieta, i moscerini della frutta muoiono: «il bromo è dunque essenziale per lo sviluppo degli animali e per l’architettura dei tessuti», conclude Hudson.Fonti