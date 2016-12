Aspettando città della scienza, Roma apre un osservatorio

Un esperimento di democrazia partecipativa sta facendo i suoi primi passi a Roma, in particolare nel secondo municipio. Un municipio con una vocazione scientifica: al suo interno troviamo infatti l’università La Sapienza, il Cnr, l’Istituto Superiore di Sanità, ma anche Explora Museo dei bambini, Technotown, il Museo civico di zoologia, la Fondazione Bioparco. Tutti luoghi dove la ricerca si fa o si comunica, ma che spesso lavorano in modo scollegato gli uni dagli altri. In futuro nell’area delle ex caserme di via Guido Reni nel quartiere Flaminio (anche questa nel secondo municipio) dovrebbe nascere la Città della scienza della capitale.Come fare per valorizzare questo patrimonio conoscitivo? Il secondo municipio ha deciso di istituire un osservatorio chiamato “Scienza per la società”. Si tratta di un laboratorio scientifico partecipativo, un punto di riferimento per le persone che vorranno aderire e che contribuisca a sviluppare nuove proposte per la comunicazione della scienza, favorisca lo scambio di competenze, agevoli la sensibilizzazione della gente e stimoli l’incubazione di imprese culturali locali.“Tutto ruota intorno a un’idea di fondo: avvicinare i cittadini alla scienza, ovvero lavorare affinché la distanza tra la scienza e la vita appaia minore di quello che sembra”, spiega Emilia La Nave, assessore e referente per la divulgazione scientifica del municipio. Per fare questo c’è bisogno da un lato di mettere in rete le realtà che già operano in modo anche da renderle più visibili, dall’altro di inserire la futura Città della scienza in un contesto territoriale: “I cittadini non capiscono bene perché privilegiare la nascita di una Città della scienza rispetto ad altri servizi: spesso la sentono come qualcosa di distante. La Città della scienza deve invece diventare un Hub per tutte le realtà già esistenti e per la formazione degli studenti e degli insegnanti”. Anche qui parola chiave è partecipazione: “Vogliamo mettere in collegamento chi offre iniziative di comunicazione scientifica con chi ne usufruisce, in particolare le scuole, in modo che l’offerta coincida con le esigenze”, spiega La Nave. Sul tema della Città della scienza c’è stato un primo incontro il 29 maggio al Maxxi, ma ne seguiranno altri anche sulla base delle idee che emergeranno dal laboratorio partecipativo.All’osservatorio possono partecipare tutti i cittadini interessati, istituti di ricerca, dipartimenti universitari, istituti scolastici, organismi, imprese e chiunque si occupi di comunicazione, formazione e produzione di cultura scientifica. Ma bisogna fare presto: l’avviso pubblico scade il 25 giugno. Chi è interessato, può consultare l’indirizzo: