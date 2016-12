Non capisco i toni, contrastare gli Ogm è un favore al bene comune

Ho meditato, come ci invita a fare il Prof. Corbellini. E ho deciso di replicare. Non certo al Professore, non servirebbe a niente. Non credo abbia alcuna disponibilità a cambiare idea, forse neppure ad ascoltare le idee diverse dalle sue. In particolare di chi non stima che, a spanne, immagino siano i più.Scrivo per tutti coloro che hanno letto la sua polemica. Non lo faccio per parlare di Ogm, visto che il Professore per primo non è entrato nel merito. Bensì per ragionare sui suoi toni. Sono astiosi, ingiuriosi, altezzosi, in una parola «cattivi». Questo modo di affrontare l’argomento Ogm è frequente, soprattutto da parte di chi ne è a favore. Corbellini è riuscito in sequenza, parlando di Petrini e Slow Food, del sottoscritto e Eataly, della Coldiretti, della Serracchiani, di Renzi e Martina, dunque del governo, a darci esplicitamente degli insensati, nostalgici, ingannevoli, egoisti, ignoranti, in cattiva fede, superstiziosi, familisti, clientelisti, criminilizzatori, distruttori, bugiardi, irresponsabili, offensivi. Ma di sicuro dimentico qualche altra ingiuria. Ecco vorrei semplicemente dire che un linguaggio così annulla la forza di qualsiasi contenuto. Vorrei dire che questi toni ci allontanano dalle soluzioni. Vorrei dire che giudico questo modo di affrontare i problemi uno dei principali fattori della profonda crisi, prima di tutto culturale, in cui ci troviamo.Noto purtroppo, in tutte le categorie sociali, un uso sempre più pesante di questo brutto, cattivo e inutile modo di porsi. Penso che non serva a nulla aver studiato ed essere molto colti se poi si tratta in questo modo chi la pensa diversamente. Toni così denotano un'ignoranza primordiale, cioè l’ignorare che a trattare gli altri così non si va da nessuna parte, dunque tutto quello che hai studiato è totalmente inutile. Come se non avessi mai aperto un libro.Non conosco il Professor Corbellini, non ho mai letto niente di suo. Quindi non mi permetto di giudicarlo, mi limito a commentare il suo linguaggio violento. Ma conosco il lavori di scienziati che sono contro gli Ogm, di altri che invece sono favorevoli, di altri ancora che non prendono una posizione netta. Ho cercato di colmare la mia ignoranza scientifica (in questo Corbellini ha ragione), ho abbinato ciò che ho letto con le mie conoscenze dirette in campo economico e agricolo (non sono certo un mago, ma neanche la ciofeca che immagina Corbellini) e sono giunto alla conclusione che sia preferibile contrastare la modificazione genetica degli organismi vegetali, per il bene comune, cioè dei contadini, dei consumatori, dell’Italia tutta. Cerco di farlo in modo educato, moderato, senza mai insultare e, come sempre faccio, con una buona dose di disponibilità a cambiare idea, se chi mi parla lo fa con un minimo di rispetto.Concludo informandovi che non è vero che Renzi mi ha chiamato per parlargli di agricoltura. È una balla del Professore. Renzi dispone di gente ben più preparata di me.Ps: professore, se le capita una mattina di svegliarsi con il piede destro, mi chiami. La incontrerei volentieri per ascoltare le sue ragioni. Mi aiuterebbe a crescere. Sono pieno di dubbi su ogni argomento. Tranne che su uno: bisogna trattare bene la gente, a prescindere da come la pensino.