20 giugno 2014 A - A

Novartis aveva «gonfiato» il prezzo dei vaccini contro l'H1N1, la celebre «Influenza A» che nel 2009 terrorizzò il mondo per risolversi poi in una pandemia persino meno grave delle influenze stagionali, col risultato di un danno all'erario di 2,7 milioni di euro.È quanto ipotizzato dai Nas di Firenze, che insieme a quelli di Bologna, Livorno, Perugia, Milano e Brescia, e agli ispettori dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Antifrode - e della Polizia Postale di Siena e di Milano hanno perquisito la sede della Novartis Farma a Varese e della Novartis Vaccines and Diagnostics a Siena.L'ipotesi di reato è truffa aggravata ai danni dello Stato, per la quale è indagato Francesco Gulli, amministratore delegato e legale rappresentante della Novartis Vaccines and Diagnostics.Secondo gli inquirenti, Novartis ha pianificato un accrescimento artefatto dei costi di produzione di due vaccini acquistati in grandi quantità dal ministero della Salute: il vaccino Focetria, utilizzato per contrastare la pandemia A H1N1 del 2009, ed il vaccino Fluad, utilizzato contro le influenze stagionali, entrambi contenenti l'adiuvante MF59, componente essenziale dei vaccini.Per effetto del meccanismo triangolare della sovrafatturazione infragruppo delle spese per l'acquisto del principio attivo MF59, viene contestato all'azienda farmaceutica di aver gonfiato il costo dell'adiuvante del 500% (3.964 euro al litro invece di 660 euro al litro) «spuntando» così un maggior indennizzo ai danni del Ministero della Salute che, in sede di transazione, ha corrisposto oltre 2 milioni e settecento mila euro in più, relativamente al solo vaccino per l'A H1N1, a fronte di un esborso complessivo di quasi 20 milioni di euro a titolo transattivo.Peraltro, lo stesso prezzo pattuito di 7 euro a dose risente dell'incremento artificioso del prezzo dell'adiuvante, per cui il danno per l'Erario potrebbe essere di oltre 16 milioni di euro, pari al differenziale tra il prezzo rettificato moltiplicato il numero di dosi acquistate (12,2 milioni). È in fase di accertamento - grazie anche le perquisizioni in corso - la stima per il danno provocato dal sovraprezzo applicato ai vaccini influenzali stagionali.Nel 2010, quando si «sgonfiò» il caso Influenza A, il ministero richiese a Novartis d'interrompere la fornitura di oltre 12 milioni di vaccini, non ancora prodotti, per un controvalore di 97,6 milioni di euro. Alla fine, dopo un ricorso al Tar della stessa Novartis, si arrivò nel 2012 a un accordo che fissò il corrispettivo nella misura di 19,8 milioni: prezzo comprensivo, per l'appunto, del costo «gonfiato» dell'adiuvante.